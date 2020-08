La manager de los YouTubers colombianos más famosos ha publicado el libro: “Cómo Triunfar en el Mundo Digital”. Aquí nos habla de ese mundo donde, dice, “lo más importante es ser una voz y no un eco”.

Lina Cáceres, hoy usted vive en Miami en donde en pocos años has logrado una carrera extraordinaria en la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación. Pero su historia empieza en Armenia, una pequeña ciudad de la provincia colombiana. ¿En qué ambiente crece?

Vivo agradecida de haber crecido en una ciudad tan pequeña como Armenia donde todo el mundo se conoce y donde hay mucho apoyo. No te sientes sola. Eso me ha dejado un recuerdo muy lindo de mi niñez. Crecí además con una familia de mucho amor, respeto, de decirnos las cosas cuando hay que decirlas, de poner el tatequieto cuando hay que ponerlo con amor. Mis papás han sido un ejemplo, al igual que mis abuelos, tíos; todos son muy trabajadores. Mi papá tenía un gusto por viajar y pienso que desde ahí nació mi amor por viajar y conocer el mundo. Viajar para mí siempre ha sido una manera de nutrirse, de tener muchas experiencias, de encontrarme con culturas. Esto te termina abriendo el mundo y haciéndote entender qué hay más allá detrás la montaña.

Abrirse al mundo la llevó finalmente a mudarse a estudiar a Bogotá, a trabajar unos años como productora en Caracol y finalmente llega a Miami.

Después de unos años de trabajo intenso en Caracol, con mi esposo, decidimos mudarnos a Miami. Aquí trabajé antes en la producción del Cartel de los Sapos y sucesivamente empecé a trabajar en Univision durante cinco años. Fue una experiencia muy valiosa, pero sentí que debía salir de mi zona del confort. Sentía que podía hacer algo más.

Finalmente llega a LatinWe, la agencia de talento hispanoamericano más importante de Estados Unidos, fundada por Sofía Vergara.

Cuando salí de Univisión me tomé dos semanas de vacaciones, sin pensar qué iba a hacer, cuando me llegó un mensaje de la vicepresidenta de los Latin Grammy diciéndome que me tenía un trabajo. A Sofía Vergara le habían dado un canal en YouTube y necesitaban alguien responsable del contenido. Así empecé con YouTube y fue un gran éxito. Fue durante este trabajo que me empecé a dar cuenta que había unos niños que lograban millones de vistas de sus videos en YouTube. Eso me dio mucha curiosidad. Quería conocer qué querían hacer y qué es lo que les gustaba. Me impresionaba que fueran unos workaholics y que ellos mismos asumieran una responsabilidad muy grande. Tenían 16 años, pero eran capaces de trabajar con una audiencia que convertían en una comunidad. Cuando yo los encontré tenían ya unas comunidades muy numerosas.

Esta curiosidad finalmente la llevó a ser la primera mánager de los Youtubers más reconocidos de Colombia. Usted además ha creado dentro de LatinWe el departamento para los talentos digitales del cual hacen parte creadores de contenido como Sebas Villalobos, Mario Ruiz, Calle y Poché, y muchos otros. ¿Quién fue el primer o la primera creadora de contenido que usted conoció?

Fue Miranda Ibáñez. Tuvimos una conversación por Skype de un par de horas y nació la idea de una colaboración para un show que finalmente logró más de 20 millones de vistas. Sucesivamente, ayudé a organizar una convención de los creadores de contenido latinoamericanos en Universal Studios. Era la primera vez que todos se reunían y se conocían personalmente.

¿Qué fue lo que la impresionó de aquella experiencia con los YouTubers?

La primera noche, yo observé que todos se iban de fiesta. Estaba preocupada porque pensaba que nadie se iba a aparecer para el programa, donde habíamos invitado a los ejecutivos de las grandes compañías de tecnología. Para mi gran sorpresa, todos estuvieron puntuales para la conferencia de las 8 de la mañana. “Es la primera vez que vamos a tener a alguien de Google y de Twitter en frente, ¿cómo nos íbamos a perder eso?”. Esta experiencia me hizo entender que estos chicos se estaban tomando en serio su trabajo. A pesar de que estaban jugando, sentían la responsabilidad de mejorarse y buscar nuevas oportunidades.

A lo largo de su carrera se ha acostumbrado a trabajar con celebridades de la farándula, del cine, de la música. ¿Ha notado algo distinto en una celebridad de las redes sociales?

De Miranda me impresionó que cuando le propuse un show ella no aceptó de una. Quiso estudiar bien la oportunidad. Tenía muchas preguntas. Me impresionó que siempre quiso cuidar mucho su esencia y su autenticidad. Pienso que es una característica de esta generación.

A veces los adultos juzgamos a la ligera a las generaciones más jóvenes, los acusamos de ser soberbios por su actitud. Pero en general me parece que en realidad es una generación que no está dispuesta a permutar su esencia, su autenticidad.

Exacto. Es una generación que está enamorada de su propósito, que quiere ser auténtica. Cuando vamos más allá de las apariencias, y observamos los resultados que logran, te das cuentas que la tienen clara y que las redes sociales son su ADN. Mira, una cosa que les admiro es que ellos todo lo que hacen, no lo hacen con la mira solo del éxito, sino porque de verdad es algo que les apasiona y lo disfrutan. El éxito lo viven desde el agradecimiento. Han mantenido los pies en la tierra y eso ha sido muy importante.

Lo interesante de esta generación de creadores de contenido es que crearon un mercado nuevo. Crearon lo que en marketing se define como un “blue ocean”. Es decir, no se pusieron a competir con los medios tradicionales, sino que, gracias a la tecnología, crearon un nuevo mercado. Fueron realmente unos disruptores.

Durante muchos años los medios tradicionales no les pusieron atención. También las celebridades tradicionales no estaban disponibles para aparecer en sus videos. Hoy este panorama es completamente distinto. Hoy tener una presencia en las redes sociales es fundamental. Las marcas comerciales buscan y quieren asociarse con los creadores de contenido, porque Internet se ha vuelto el espacio donde pasan las cosas. Eso ya no tiene que ver solo con las generaciones más jóvenes, sino también con los adultos.

Por eso usted ha publicado recientemente el libro “Como triunfar en el mundo digital”, una guía que es mucho más útil hoy, cuando la pandemia nos ha revelado la importancia de tener presencia digital.

El libro es un documento para una persona, para un profesional, para una marca, para una empresa que quiera entrar al mundo digital, que sea como un manual. Es un mundo sobre el cual hay mucha desinformación y desconocimiento.

¿Cuál es uno de los mitos más grandes que hay alrededor de las redes sociales?

Hay la tendencia a pensar que para tener éxito en las redes sociales tienes que producir un video viral. Que la viralización de tu contenido es lo que te lleva al éxito. En realidad, no hay nada más anti-marca que lo viral, que muchas veces está basada en groserías. Por eso en este libro comparto las mejores prácticas para hacer un buen producto y para poder tener resultados buenos.

De hecho, al leer el libro uno se da cuenta de que producir contenido de calidad en las redes requiere mucho trabajo. A veces pensamos que subir un video es algo fácil de hacer.

Sí, tendemos a pensar eso, porque son medios hoy mus accesibles. En realidad, para pasar de unos centenares de seguidores, a millones, hay detrás muchos años de trabajo.

Usted dedica muchas páginas a la importancia para triunfar en lo digital a la marca personal. ¿Por qué tanta importancia a este tema?

Porque es lo más importante. Me gusta repetir que lo importante es ser una voz de la plataforma y no un eco. Por eso lo importante es preguntarse: ¿Qué es lo que te hace único? Si no te haces esta pregunta terminas imitando lo que ya hay y no le aportas originalidad al medio. Por ejemplo, yo trabajo con varias líneas de belleza, como PaoTips, Calle y Poché. A pesar de que ambas hablan de maquillaje, el propósito de cada una es distinto. Tienes que saber qué es lo que te hace diferente. Yo creo que cuando tú tienes una voz clara, el cómo comunicárselo al mundo es mucho más fácil.

Finalmente, ¿Cuál es el futuro de estas plataformas?

Estoy convencida de que estamos observando una gran aceleración de la importancia y de la presencia de las nuevas tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual. Vamos a tener experiencias de espacios, de entretenimiento y de deporte de manera virtual y experimentándolas como reales. Va a ser cada vez más importante conocer y analizar la información y los datos que estas tecnologías son capaces de entregarnos. Es esta información lo que finalmente te va a permitir tener un contenido diferencial.