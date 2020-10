Este 16 de octubre DirecTV presenta ese espectáculo y “Nick Mason’s Saucerful of Secrets Live”.

“Pink Floyd in Venice”, el histórico concierto que la legendaria banda británica ofreció en 1989 sobre un escenario flotante en la Plaza de San Marcos de Venecia, Italia, frente a más de 200 mil fans, es uno de los dos documentales musicales que DirecTV presenta en OnStage este 16 de octubre a las 10:00 p.m. (Recordar: Pink Floyd lanza “The later years 1987-2019” ).

“Pink Floyd in Venice” es un registro único de un show imponente que incluye versiones en vivo de clásicos como “Shine On You Crazy Diamond”, “The Great Gig In The Sky”, “Wish You Were Here”, “Money”, “Another Brick In The Wall” o “Comfortably Numb”, entre otras.

Además, el viernes 23 a las 10:00 p.m., la señal presenta “Nick Mason’s Saucerful of Secrets Live”. Capturado durante una serie de espectáculos en el Roundhouse de Londres, este especial encuentra a Nick Mason, el único miembro de Pink Floyd que tocó en todos los álbumes de estudio de la banda, interpretando el material de la primera etapa de su antiguo grupo. El contenido también estará disponible en el canal DIRECTV 4K: Ultra HD.

Estos especiales se podrán disfrutar en exclusiva a través de la señal de entretenimiento OnDirecTV (canal 201 & 1201 HD) y en la plataforma de streaming DirecTV GO. (Le puede interesar: Cuarta temporada de “Fargo” ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica).