Conciertos y documentales musicales disponibles en Directv

Redacción medios

En esta época de cuarentena el entretenimiento en línea es una buena opción y, aunque Netflix es la plataforma más popular, no es la única. De hecho, servicios como Claro o Diretv tienen sus propias plataformas, que a veces no son conocidas por los usuarios de televisión. (Le recomendamos: Plataformas para ver cine en internet).

Por eso, recomendamos estos conciertos y documentales musicales disponibles en Directv Go

"Depeche Mode: Spirits in the forest"

Sigue a Depeche Mode en la gira Global Spirit Tour, llevada a cabo desde mayo de 2017 a julio de 2018. En este tour, se presentaron frente a más de tres millones de fans en 115 shows realizados en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, convirtiéndose en la gira más extensa de su historia. Filmado de manera artística y expertamente editando, este documental va más allá del típico especial de concierto y mezcla emocionantes actuaciones musicales de los shows de la banda en Berlín con íntimos segmentos que siguen las historias de seis de sus fans, filmadas en sus ciudades de origen alrededor del mundo. Además, el especial fue dirigido por el histórico colaborador de la banda Anton Corbijn, responsable del clásico video de Enjoy the Silence.

"The Beatles: Made on merseyside"

Narra la historia de la mítica banda y sus orígenes en la década de 1960 en Liverpool, testimonios exclusivos y material de archivo. Los entrevistados discuten las primeras apariciones en vivo de la banda y las personalidades de John, Paul, George y Ringo.

"Elton John: The nation’s favourite song"

En este especial, Sir Elton John habla con su amigo y admirador David Walliams sobre su extraordinaria carrera y su sociedad como compositor con el letrista Bernie Taupin, que abarca 50 años de trayectoria.

"Eric Clapton"

Documental que incluye una reveladora entrevista al mítico músico británico además de imágenes de toda su carrera. El legendario guitarrista de rock y blues brinda una descripción honesta y conmovedora de su vida y trayectoria, desde sus primeros éxitos hasta sus años de adicción a las drogas y su espectacular resurgimiento a mediados de la década de 1980.

"Soundstage presents Ringo Starr"

En este concierto, Ringo Star interpreta temas de su carrera solista y clásicos de The Beatles como Yellow Submarine, With A Little Help From My Friends y Octopus's Garden.

"Soundstage featuring Alanis Morissette"

Explosiva y enérgica, Alanis Morissette seduce a la audiencia en este Soundstage con temas llenos de hard rock, ritmos electrónicos y melodías orientales. Incluye éxitos como: "All I Really Want", "Hands Clean", "Thank U" y "Uninvited".

"Front and center presents Liam Gallagher"

Gallagher es una de las voces más reconocibles del Britpop y en este show se sube al escenario del McKittrick Hotel de Nueva York para tocar el hit de Oasis "Wonderwall", además de canciones solistas como "Wall of Glass" y "Universal Gleam".