El estreno está programado para este 22 de noviembre en Señal Colombia. Antes, el público podrá ver un concierto desde el Teatro Colón de Bogotá en el que participarán, junto a la Sinfónica, Maía, Juan Carlos Coronel, Fonseca y Andrés Cepeda.

“Contra el olvido” es una serie documental que retrata el transitar de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia a través de la pandemia para tratar de sobrevivir y proteger el legado que su música representa para el país y la humanidad.

“Las dificultades nos han obligado a movernos y buscar nuevas maneras para sobreponernos a esta difícil parte de nuestra historia. El reto es darle a la Sinfónica la relevancia que se merece y encontrar la manera en que este tipo de música haga parte de la cotidianidad de los colombianos”, dice Juan Antonio Cuéllar, gerente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Con más de 150 años de historia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una de las más reconocidas instituciones culturales del país.

En un año normal, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Orquesta se presenta en promedio 46 veces, recibe a más de 15 mil asistentes y ensaya 880 horas. Pero la llegada del COVID-19 ha amenazado el trabajo de sus 63 músicos, quienes han dedicado años enteros de su vida a perfeccionar su arte y salvaguardar el patrimonio musical nacional.

“Contra el olvido” le presenta a los televidentes el trabajo de la Sinfónica para que pueda ser más reconocida y querida por los colombianos, no solo por los bogotanos.

“Que sean 42 capítulos no es algo gratuito. Queremos que la gente aprenda a amar esta música. La idea es generar un hábito en las personas. Que cada domingo por la noche no se pierdan lo que nuestros músicos tienen por contar y mostrar. Así, tendremos más adeptos que quieran ir a ver no solo a nuestra orquesta sinfónica en el Teatro Colón, sino a las diferentes orquestas que hay en el país”, concluye el maestro Cuéllar.

La serie documental está dirigida por Jorge Enrique Abello, quien encontró en las vicisitudes de la Orquesta, el reflejo del empuje de los colombianos.

“En esta institución hay artistas que trabajan todos los días sin importar si es un festivo o un fin de semana, que practican sin cansancio para que lo mejor de su emoción y de su técnica aliente al espíritu humano a través de la música. Son humanos luchando todos los días para que su arte siga siendo relevante para la sociedad”, resalta Abello. (Recordar: Pablo Alborán presenta nueva versión de “Cuando estés aquí” junto a Sinfónica de Colombia).

El estreno de esta serie está programado para el domingo 22 de noviembre a las 8:00 p.m. por Señal Colombia, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Músico y se conmemora a Santa Cecilia de Roma, patrona de quienes se dedican a esta profesión.

Como preámbulo del primer capítulo, se transmitirá un concierto desde el Teatro Colón de Bogotá, en el que participarán junto a la Sinfónica, los artistas Maía, Juan Carlos Coronel, Fonseca y Andrés Cepeda, grandes amigos de la Orquesta quienes le darán un espectacular inicio a la serie.

Los 42 capítulos, una vez transmitidos por el canal de televisión, estarán disponibles en la plataforma www.contraelolvido.co de forma permanente.

Esta serie documental es una coproducción entre la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Teatro Colón de Bogotá y RTVC Sistema de Medios Públicos. Además, cuenta con el importante apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia.