"The Crown": Imelda Staunton será la reina Isabel II en la quinta y última temporada

Olivia Colman tiene sucesora. Imelda Staunton interpretará a la reina Isabel II de Inglaterra en la quinta temporada de The Crown, que finalmente será la última. La aclamada serie de Netflix terminará antes de lo previsto, puesto que originalmente estaban planeadas seis tandas de episodios.

Ha sido la propia plataforma la que ha anunciado tanto el fichaje, como el fin de temporada. "The Crown volverá con una quinta y última temporada, con Imelda Staunton interpretando a la reina", anunció en Twitter.

"Ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias para la quinta temporada, me ha quedado claro que este es el momento y el lugar perfecto para detenerse", dijo el creador Peter Morgan en un comunicado. "Estoy absolutamente emocionado de confirmar a Imelda Staunton como su majestad la Reina para la quinta y última temporada de The Crown, que llegará hasta el siglo XXI", declaró.

#TheCrown will return for a fifth and final season with Imelda Staunton playing The Queen.



Creator Peter Morgan originally planned six seasons but says: "Now that we have begun work on the stories for S5 it has become clear to me that this is the perfect time and place to stop." pic.twitter.com/2RE6wHsMFB