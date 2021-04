¿Cuáles son los títulos favoritos de los actores colombianos en Netflix?

Christian Tappan (El robo del siglo), Sebastián Eslava (Siempre bruja), Mareca Mar (Frontera verde), Cristina Umaña (Distrito Salvaje) y María Cecilia Sánchez (Chichipatos) revelan sus documentales, series y películas favoritas de la plataforma.

Los actores, que trascendieron fronteras con su talento y son vistos por más de 208 millones de personas en el mundo a través de Netflix, comparten sus títulos favoritos para disfrutar en la plataforma.

Cristina Umaña le da vida a Daniela León, una mujer temida pero admirada dentro de la justicia colombiana en Distrito Salvaje (2018) y es fanática de las series, películas y documentales. Para ella, la diversidad a través de la pantalla es importante y resalta que, “me encanta la diversidad en temas, géneros, culturas etc. Hay contenido para todo el mundo.”

A la hora de ver películas, su favorita es Tigre Blanco, “la recomiendo porque es un buen retrato sociológico y al mismo tiempo presenta una cruda situación sobre la condición del rol del sirviente como una trampa de esclavitud.”

Por otro lado, la última serie original de Netflix que vio fue Bridgerton, “me parece entretenida y liviana pero al mismo tiempo toca temas profundos en la sociedad de la época cómo que el único destino posible para la mujer era el matrimonio y por lo tanto el desafío estaba en encontrar el mejor partido. Por otro lado el tema de la raza a través de una reina negra.”

Por último, Cristina recomienda el documental I Am, que desde su perspectiva, es una mirada profunda a repensar nuestros valores como individuos.

Sebastián Eslava, quien hace el papel de Merida en Distrito Salvaje (2019) y el de Esteban en Siempre Bruja es un fanático de las películas. Recientemente vio Malcolm & Marie, la cual considera una obra maestra.

Por otro lado, Sebastián resalta el humor y los personajes únicos en la serie de comedia romántica, Love. El documental que considera imperdible en la plataforma es El dilema de las redes sociales.

Marcela Mar interpreta a la misionera Raquel en Frontera Verde (2019), la serie filmada en las profundidades del Amazonas que cuenta la historia de una joven detective, Helena, y su compañero, un policía indígena llamado Reynaldo, que investigan una serie de muertes extrañas. Las top tres películas favoritas de Marcela son Diamantes en Bruto, Ya no estoy Aquí y Fragmentos de una mujer.

La última serie que disfrutó en la plataforma fue Gambito de Dama, y resalta su admiración por la actuación de Anya Taylor-Joy, el arte de la producción y la dirección. Los documentales que considera imperdibles en Netflix son El dilema de las redes sociales, Rey Tigre y Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico.

Maria Cecilia Sánchez le da vida a Margot en Chichipatos (2020), una mujer fuerte y decidida como el eje central de la familia. En su lista de series imperdibles se encuentran Lupin, The OA, Peaky Blinders, The Gift, La Revolución y Freud. Nos invita también a ver películas como Tigre Blanco, Mank y Durante la tormenta. Por último, algunos de sus documentales favoritos son, Abstract: el arte del diseño, Los Últimos Zares, What Happened, Miss Simone? y Quincy.

Christian Tappan, una de las mentes brillantes detrás del el robo al Banco de la República de Valledupar en El Robo del Siglo (2020) y a alias ‘Apache’ en Distrito Salvaje, es fanático de las series y documentales. Nos recomienda Milagro en la celda 7, la historia de un padre con discapacidad intelectual que fue separado de su hija y debe demostrar su inocencia cuando es encarcelado por la muerte del hijo de un comandante.

En cuanto a series, una de las que más ha disfrutado en la plataforma es Sex Education, nos cuenta que, “el contexto de una historia juvenil narrado de esa forma, es decir en un espacio retro, pero a la vez actual, con una banda sonora increíble y los chicos que actúan en esa serie son increíbles.”