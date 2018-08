¿Cuánto cobra por episodio Clay Jensen en "13 Reasons Why"?

Cultura Ocio - Europa Press

La producción de la tercera temporada de 13 Reasons Why comenzará esta semana, pero las negociaciones entre Netflix y el reparto por el momento siguen abiertas. Y es que los jóvenes actores han pedido un aumento de salario que, en el caso de Dylan Minnette, el actor que da da vida a Clay, llegaría a los 200.000 dólares por episodio. (Lea: Exigen a Netflix que no emita otra temporada de 13 Reasons Why)

Tras la salida de Katherine Langford, la actriz que interpretó a Hannah Baker en las dos primeras temporadas, Minette se ha convertido en el absoluto protagonista de la ficción, por lo que reclama un sueldo algo mayor que el resto de sus compañeros. Por su parte, Brandon Flynn, Alisha Boe, Justin Prentice, Christian Navarro, Miles Heizer, Devin Druid y Ross Butler pretenden llegar a un acuerdo de 150.000 dólares por episodio.

Un considerable aumento, pues sus salarios iniciales se situaban entre los 20.000 y los 60.000 dólares, con una cifra algo superior para Minette, en torno a los 80.000. (Lea: ¿'13 Reasons Why' debería cancelarse?)

Es habitual que el éxito de una serie conlleve a un aumento de salarios, llegando a veces a cifras astronómicas también en Netflix como ocurrió con Stranger Things, que pagará 350.000 dólares a los actores adultos y 250.000 a los niños por cada uno de los ocho capítulos de su tercera entrega. Sin embargo, en el caso de 13 Reasons Why estarían intentado alcanzar una cifra menor, pues rodarán 13 episodios.

El contrato de los actores de 13 Reasons Why sigue vigente, por lo que se espera que no haya retrasos y la producción comience incluso antes de alcanzar un acuerdo con Netflix.