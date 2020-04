Daniel Coronell dice que lo despidieron de Semana con un mensaje de WhatsApp

Este miércoles el Grupo Semana anunció que Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y actual coordinador jefe del Plan de la Alianza para la Prosperidad de los Triángulos del Norte en el Banco Interamericano de Desarrollo, reemplazará al experimentado periodista Daniel Coronell, quien fue despedido del grupo de columnistas de la edición impresa de la revista.

Vía Twitter, Coronell señaló que el anuncio de la desvinculación de la empresa para la cual trabajó durante 15 años, le llegó en un mensaje que Sandra Suárez, gerente general del Grupo Semana, le envió por WhatsApp.

La decisisón del Grupo Semana se da a conocer una semana después de que Daniel Coronell cuestionara, en su espacio de opinión, una nota publicada en el mismo portal web de la revista en el que se hablaba del Grupo Prisa, pero se ilustraba con una foto del periodista Julio Sánchez Cristo.

"Julio Sánchez no está involucrado en el manejo administrativo del Grupo Prisa, ni es responsable del comportamiento de la acción del conglomerado en un mercado estremecido como lo han estado todos por el coronavirus. Simplemente, usaron su foto en una información, sin mayor interés público, para pasarle cuenta de cobro menos de dos horas después de la publicación radial", escribió Coronell.

Y agregó que "a las 10:39 de la mañana, la repentinamente madrugadora, rencorosa y anónima sección de Economía de SEMANA tituló: 'Declive histórico del clan Polanco: su participación en el Grupo Prisa Vale (sic) 4,2 millones de euros'. La prisa al parecer fue de los que armaron el titular, tanto que se les fue hasta con error de ortografía.

"Con estas publicaciones SEMANA incumple el deber de separar sus intereses corporativos de su misión periodística. Con todas las letras digo que es un acto antiético, además de innoble y antiestético", agregó.

En su columna, Coronell recordó que "Los accionistas de SEMANA son dueños de la marca, de su magnífico edificio, de los equipos, muebles y enseres, pero no de la información. La información es un bien público y solo se puede ejercer en beneficio de los ciudadanos, no de desquites empresariales. Como periodista tengo el deber de decirlo y ustedes, como lectores, tienen el derecho a saberlo".

Semana y Coronell, los antecedentes de una relación fracturada

La relación entre Coronell y las directivas de Semana habían quedado fracturadas luego de que en mayo de 2019, Felipe López, fundador de la revista, le anunciara al periodista que había tomado la decisisón de cancelar su espacio de opinión dos días después de que el columnista cuestionara al semanario por no publicar la investigación sobre el posible regreso de las ejecuciones extrajudiciales, pese a que dicha información había llegado meses antes a la redacción. Finalmente fue The New York Times, quien la publicó primero.

Entonces, en su espacio de opinión, Coronell le planteó tres preguntas a la dirección de la revista:

"- ¿Por qué Semana no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas, si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero?

- ¿Por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las ordenes incluían la instrucción de "no exigir perfección" en el momento de efectuar operaciones militares?

- ¿Por qué Semana no pudo concluir en tres meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días?".

Coronell señaló que prefería hacer las preguntas "en público y no en privado o en una llamada telefónica" porque los lectores de la revista se merecían una explicación sobre el asunto.

Aquel divorcio de Daniel Coronell y la revista fue fugaz. En junio de 2019, Semana anunció el regreso del periodista a las páginas del semanario.

Una reunión que se llevó a cabo en Miami terminó con el corto distanciamiento entre las partes. En el encuentro en el que participaron el director de la publicación, Alejandro Santos, la presidenta del Grupo SEMANA, María López y el comunicador, se acordó "el regreso de la columna que continuará con total independencia, en las páginas de la revista"

Una semana después de que se conociera la cancelación de la columna, Felipe López, fundador y accionista de la publicación, le dijo a El Tiempo que Coronell le dijo que "mientras ‘Semana’ no diera una explicación satisfactoria, él iba a insistir en el tema en las próximas columnas, pues tenía mucha información que no había publicado en la primera. Eso me pareció inaceptable. Si su decisión era seguir poniendo en tela de juicio la credibilidad de la revista, lo lógico es que lo hiciera desde afuera".

El periodista desmintió lo dicho por el fundador de Semana.

La polémica llevó no solo a que Felipe López hablara del asunto. En la editorial publicada el pasado 6 de junio, Alejandro Santos, director de la revista, reconoció una serie de errores editoriales cometidos

"Fue un primer error. No haber sacado a tiempo lo que ya teníamos. El segundo error estuvo en que, faltando algunos días para la publicación, contactamos al ex secretario general de la presidencia y exviceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, como primera fuente antes de hacerlo con el ministro de Defensa y el comandante del Ejército.

Queríamos saber si el alto gobierno tenía algo que ver o avalaba esas directrices. La investigación se extendió tanto –tercer error– que molestó a algunas fuentes y estas decidieron buscar otros medios y entregarles una parte de la información. SEMANA sigue su investigación sobre el tema y la publicará cuando tenga la seguridad de que sus fuentes no corren peligro. Hubo varias fallas en el proceso, pero nunca conveniencia política", escribió López en la editorial titulada "Lecciones aprendidas".

Esta salida, que parece ser definitiva, de Daniel Coronell de las páginas de Semana, se registra luego de que el pasado 18 de marzo, el grupo editorial confirmara la suspensión de las publicaciones impresas de Arcadia, SoHo y Jet-set. Según el comunicado oficial emitido por el Grupo Semana, el impacto económico generado por el coronavirus motivó la decisión de "suspender" hasta por 60 días las publicaciones mencionadas.

"Durante este tiempo se definirá cuál será la frecuencia de estos títulos y trabajaremos para fortalecer la presencia de estos en nuestras plataformas digitales. La prioridad es que nuestras audiencias sigan recibiendo los contenidos de calidad que durante 38 años ha producido esta casa editorial", dice el texto publicado por la casa editorial.

"Sin duda alguna, el impacto económico creado por el fenómeno del coronavirus y las restricciones logísticas hacen obligatorio diseñar reestructuraciones de esta naturaleza. Un reto como este es simultáneamente una oportunidad para innovar y buscar fórmulas para mejorar nuestros productos", agrega el comunicado.

Un día antes la exeditora general de Arcadia, Sara Malagón, le dijo a El Espectador que tres de los cuatro periodistas que conformaban el equipo que trabajaba para la revista, fueron despedidos inesperadamente.

"Al director de la revista, Camilo Jiménez Santofimio, lo citó la gerente de Publicaciones Semana, Sandra Suárez, y a mí me citó el director de la Revista Semana y del estudio de contenidos al que pertenece Arcadia, Alejandro Santos. Lo que me dijo Alejandro es que la empresa había tomado la decisión de suspender temporalmente algunos proyectos". "Esta decisión no se tradujo en un acuerdo de suspensión de contrato temporal, sino en una terminación laboral del contrato a término indefinido con indemnización", agregó en la entrevista con este medio de comunicación.