La revista celebra la vida y la Navidad con una portada que tiene como protagonista a la ex Señorita Colombia, quien enseña por primera vez su prótesis ortopédica y cuenta cómo venció el Covid. Además, revela detalles desconocidos de su actual estado de salud tras los adversos resultados de la electromiografía de su pie derecho.

En mayo de 2020, en un mundo que todavía no asimilaba la llegada de una pandemia, la modelo y presentadora Daniella Álvarez reveló la que para muchos se ha convertido en la historia más dura, pero así mismo, inspiradora. A la ex Miss Colombia le amputaron parte de su pierna izquierda, luego de complicaciones relacionadas con el retiro de una masa. El proceso le ocasionó una isquemia que impidió el flujo normal de la sangre a sus extremidades inferiores y derivó, después de cinco cirugías, en la amputación de su pie izquierdo y en serias consecuencias de movilidad y de sensibilidad en el derecho. (Le puede interesar: “Mi pie derecho no volverá a funcionar”: Daniella Álvarez).

Por si fuera poco, a menos de un mes de haber tenido la amputación, el COVID-19 tocó su vida. “Fue horrible. A mi papá le dio Covid, y sin querer nos contagió a todos, a las tres semanas de mi operación”, cuenta Daniella Álvarez a la revista Vea. Durante su proceso, se ha apoyado en su fe, que es inquebrantable desde que tiene uso de razón. “Desde los 6 años hasta hoy he tenido la misma comunicación con Dios. Todos los días saco tiempo para hacer mis oraciones y siempre he creído en papá Dios, la Virgen y los Ángeles”, asegura.

Desde su amputación, uno de sus más grandes anhelos era tener su prótesis para volver a caminar. Sin embargo, el proceso requería tiempo. Finalmente llegó su regalo más esperado para Navidad. La presentadora quiere dominar su prótesis a la perfección lo antes posible, pues sueña con asistir a los Paralímpicos de Tokio. Asimismo, tiene muchos proyectos, entre esos ser mamá, casarse por la iglesia y ser coach de vida. (Le recomendamos: Andrea Guzmán es la nueva portada de la revista Vea).