"Into The Dark": el ciclo de cine de terror de Space

Redacción medios

La cinta "Crawlers", que hace referencia al Día de San Patricio (21 de marzo), es uno de los títulos de la serie de películas de terror "Into The Dark", compuesto por doce estrenos de 90 minutos de duración que serán emitidos de a uno por mes.

Los amantes del terror podrán sumergirse en Into The Dark, un ciclo de doce películas originales del canal Space que están inspiradas en la celebración típica de cada mes, y en marzo la producción pondrá al descubierto el lado más oscuro de la humanidad durante el Día de San Patricio (21 de marzo). (Le puede interesar: Owen Dennis: “Somos una generación que ve dibujos animados”)

“En Into the Dark queremos contenidos que no solo traten de monstruos debajo de la cama, sino que aborden las cosas que nos mantienen despiertos durante la noche”, Marci Wiseman, copresidenta de Blumhouse, la productora del galardonado Jason Blum, responsable de esta iniciativa basada en el cine de terror. (Lea también: Aumenta el consumo de televisión en Colombia: ¿qué ofrecen los canales?)

Entre las tradiciones de St. Patrick’s Day, como se le conoce en inglés, está el vestirse de verde, pegarse algún trébol en la ropa y beber bastante cerveza. Es quizás esta última costumbre la que más importa en algunas personas, por lo que muchos se preparan para una jornada de alto consumo de esta bebida.

En el contexto en el que se desarrollará la siguiente entrega de Into the Dark, con el estreno de la cinta Crawlers, el sábado 21 de marzo a partir de las 11.55 p.m. (Le recomendamos: La buena hora de la información (valiosa) en internet y redes sociales).

Un grupo de amigos quedan varados en el campus durante el receso de la primavera, y se dan cuenta de que la ciudad universitaria ha sido invadida por alienígenas que tomaron la forma de sus compañeros. Ahora se enfrentan a la tarea de frenar a esos visitantes. (Le puede interesar: Teatro digital: acceso a las artes escénicas más allá de una sala).

Crawlers es un thriller alienígena protagonizado por Jude Demorest (Star), Pepi Sonuga (9-1-1), Giorgia Whigham (The Punisher), Olivia Liang (Legacies) y Cameron Fuller (The Last Ship). Producida por Blumhouse Television, la película está escrita por Catherine Wignall y Mike Gan, basada en una historia de Catherine Wignall. Está dirigida por Brandon Zuck.

“Este ciclo de terror tiene un storytelling que se basa en una temática de antología, pues nos dimos cuenta de que días como San Patricio, la Navidad, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, Halloween, son fechas especiales celebradas mundialmente, por lo que queremos narrativas en las que la gente pueda identificarse fácilmente, siendo películas marcadas por el género del terror, pero a su vez resaltando en cada historia las relaciones familiares y amistosas”, asegura la ejecutiva.

El contenido original del canal Space para América Latina está compuesto de 12 estrenos de 90 minutos de duración que serán emitidos de a uno por mes, contando una nueva historia de terror con desenlaces insospechados.

“Con el proyecto Into the Dark hemos abierto las puertas a los cineastas que apenas inician sus carreras. Hemos trabajado con directores emergentes, muchos comienzan sus carreras en el género del terror y eso les permite explorar varias facetas para despertar emociones muy fuertes y a la vez entretener a los espectadores”, concluye Marci Wiseman.