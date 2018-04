Denuncian a los creadores de "Stranger Things" por robar la idea de la serie

agencia Efe

La demanda, de la que se ha tenido conocimiento este martes, fue presentada el lunes en un juzgado de Los Ángeles (EE.UU.) por el director Charlie Kessler, que sostiene que los Duffer se aprovecharon de una idea suya de la que charlaron en 2014 durante una fiesta en el Festival de Cine de Tribeca.



Según Kessler, "Stranger Things" está basada en "Montauk" (2012), un cortometraje sobre fenómenos paranormales del que el demandante les habló a los Duffer durante el certamen de cine y que pretendía ser el primer paso para una hipotética película titulada "The Montauk Project".



El demandante asegura que su charla con los Duffer en Tribeca se dio "dentro de las prácticas de la industria del entretenimiento", por las cuales los Duffer no podrían divulgar, usar o aprovechar las ideas que les contó Kessler sin su permiso o sin ofrecerle una compensación.



En su argumentación, Kessler expone que, cuando fue vendida a Netflix, "Stranger Things" tenía como título provisional "The Montauk Project".



Kessler exigió una indemnización y que se "destruyan" todos los materiales que tengan los Duffer de "Stranger Things" que estén basados en sus conceptos de "Montauk".



"Stranger Things", que desde su lanzamiento en 2016 se convirtió en un gran fenómeno de la pequeña pantalla, estrenó el año pasado su segunda temporada.