Diez datos curiosos sobre "Star Trek"

Redacción medios

1. Irlanda prohibió un capítulo de “Star Trek: The Next Generation”. Al parecer el episodio en cuestión hablaba sobre cómo el país del Reino Unido se unificaba en el 2024 a partir de una revolución y al gobierno no le gustó mucho.

2. Ronald Reagan visitó el set de la serie. Durante la grabación del capítulo “Redemption” el ex presidente estadounidense visitó la locación de la serie porque se consideraba uno de sus máximos seguidor. Una vez allí, recalcó que le gustaban los Klingons porque “le hacían recordar al Congreso”.

3. Google está disponible en lengua Klingon. Si saben leer o escribir en Klingon, Google les da la opción de hacer búsquedas en dicho idioma de Star Trek.

4. El saludo vulcano tiene un origen terrestre. Hace algunos años, Leonard Nimoy explicó el origen del saludo Vulcano: haciendo una recopilación histórica, descubrió que este gesto fue usado en el pasado por los Kohanim (sacerdotes del Templo de Jerusalén) para bendecir a los que pedían sus servicios.

5. ¿Podrías callarte? En los años 70 y 80 Isaac Asimov, uno de los escritores de ciencia ficción más importantes, colaboró con Star Trek como asesor científico. Durante una filmación, Gene Roddenberry (creador de la saga) se giró hacia un hombre que no paraba de hablar y le dijo “Por Dios, ¿se podría callar?”. El pobre Gene no tenía idea de que había increpado al mismísimo Asimov, al que seguramente admiraba.

6. El saludo vulcano no es para cualquiera. Zachary Quinto, actor que hoy día interpreta a Spock, no era capaz de hacer el saludo característico de este personaje en un comienzo, por lo que hubo que unirle los dedos de las manos con pegamento médico para que consiguiera hacerlo.

7. Eddie Murphy casi hace parte de la serie. El actor quiso ser parte del mundo Star Trek en The Voyage Home. Incluso en una ocasión lo convocaron para que apareciera, pero él prefirió filmar The Golden Child. Años después, aseguró que esa decisión fue un grave error.

8. Stephen Hawking aparece en un episodio de la saga. El astrofísico aparece interpretándose a sí mismo en un capítulo en el que lo vemos jugando una partida de póker junto a Albert Einstein, Isaac Newton y otros genios. ¿Te imaginas formar parte de esa mesa?

9. Sobre el Corte Spock. El padre del actor Leonard Nimoy era peluquero, por lo que cuando su hijo adquirió fama a través de Star Trek, aprovechó para ofrecer el “Corte Spock” en su local. Todo un éxito para la época, aunque el peinado fuera extraño.

10. “Star Trek” y “Doctor Who” se pueden mezclar. Jamás se confirmó para la pantalla, pero ambas franquicias tienen la libertad de hacer un cruce entre ellas si algún día se les ocurre. Hasta el momento solo se ha hecho en cómics.