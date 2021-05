Directv Go: recomendaciones, novedades y lanzamientos para mayo

Series, películas y conciertos hacen parte de la oferta de la plataforma de ‘streaming’ de Directv para el quinto mes del año.

EN EL TRABAJO

Películas:

“The Big Short”: Cuatro sagaces inversores intentan sacar provecho de la crisis económica que comenzó a padecer el mundo en el año 2008. Pero sus inversiones de riesgo les acaban conduciendo al lado más tenebroso de la economía, donde nadie es quien parece.

“El camino de regreso”: Atrapado en un trabajo sin sentido y luchando contra el alcoholismo, un exatleta de secundaria recibe una oportunidad de redención cuando se convierte en el entrenador de baloncesto de su alma máter.

“Hambre de poder”: La historia de cómo, en la década de 1950, un vendedor llamado Ray Croc se adueñó de la hamburguesería de los hermanos McDonald y la convirtió en la cadena de comida rápida más conocida del mundo.

Series:

“Industry”: Un ambicioso grupo de jóvenes lucha por posicionarse en lo más alto del mundo financiero de Londres. Sin embargo, los roces entre colegas, la amistad, el amor y los enemigos se harán presentes tan pronto den sus primeros pasos.

“Succession”: La saga de una familia estadounidense ficticia dueña de un conglomerado internacional de medios que no solo es rica y poderosa, sino que también sus miembros buscan el poder y dirigir el negocio a su manera, a pesar del plan de sucesión establecido.

“Silicon Valley”:Richard es un tímido programador que vive con sus tres únicos amigos y descubren un importante algoritmo que supondrá una batalla con intereses y falsas amistades. Además, una chica se cruza por primera vez en la vida de Richard.

HISTORIAS DE MADRES

Películas:

“El pasado que nos une”: Isabelle, la directora de un orfanato de la India, viaja a Nueva York para conocer a Theresa, la mujer que donó una cuantiosa suma a su institución. Isabelle asiste a una boda en los EE. UU., pero este es solo el principio de sus problemas.

“El club de las madres rebeldes”: Parece que la vida de Amy es perfecta en todos los sentidos. Madre ejemplar, con un gran marido y unos hijos maravillosos. Sin embargo, harta de tantas responsabilidades, decide explorar el lado salvaje de la vida junto a dos amigas.

“Tres anuncios por un crimen”: Una mujer cuya hija fue asesinada se enfrenta a la policía usando los carteles publicitarios para denunciar que han pasado meses desde que se cometió el crimen y no solo no han resuelto nada, sino que parecen no tener interés en hacerlo.

Series:

“The Undoing”: La vida de una terapeuta se desmorona después de enterarse de que su esposo podría ser el responsable de que se haya producido una catástrofe.

“Madres”: Las historias de un grupo de madres preocupadas por la salud de sus hijos y de los profesionales que los tratan en el área de pediatría de un hospital.

“Mildred Pierce”: Una madre soltera lucha para ganarse el amor de su hija durante la Gran Depresión en Los Ángeles.

ESTRENOS

“A Tiny Audience. Temporada 2”: Dos nuevos episodios de la segunda temporada de esta imperdible serie de conciertos íntimos junto a algunos de los nombres más importantes de la música en español. Esta semana, los protagonistas de estos episodios son Mau y Ricky y Paulina Rubio.

“Nueva York sin salida”: André Davis es un policía de Manhattan que ve la oportunidad de redimirse de su pasado cuando ocho oficiales de la policía son asesinados durante un robo. Protagonizada por Chadwick Boseman y Sienna Miller, con la dirección de Brian Kirk.

“La razón de estar contigo: un nuevo viaje”: Bailey es un perro leal que encuentra el significado de su propia existencia a través de la vida de los humanos a los que les enseña a reír y amar. Con las actuaciones de Dennis Quaid y Marg Helgenberger y la dirección de Gail Mancuso.

“Baywatch: Guardianes de la Bahía”: El socorrista Mitch Buchannon lidiará con el carácter rebelde de un novato mientras intenta desbaratar a los criminales que han infestado la playa de una sustancia ilegal. Protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron, bajo la dirección de Seth Gordon.