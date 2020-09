Los espectadores podrán ver, por primera vez, el proceso de grabación del próximo álbum de la banda que narra los altibajos de ser un ídolo de K-pop, y muestra el increíble talento de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa.

Netflix lanzará el 14 de octubre Blackpink: Light Up the Sky, documental sobre el grupo de K-pop que incluye los retos de su celebrada actuación en el festival Coachella en 2019.

Dirigida por Caroline Suh, directora de la serie documental de Netflix Sal, grasa, ácido, calor, y producida por RadicalMedia, el documental intercala entrevistas exclusivas con imágenes nunca antes vistas de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, desde sus inicios hasta la sensación global que son hoy. (Lea: El K-Pop, un fenómeno musical sin fronteras)

¿Quién está listo para nuestro primer documental de k-pop? 'BLACKPINK: Light Up the Sky' e iconos de perfil llegan a Netflix el 14 de octubre. pic.twitter.com/wdUoseHBBT — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 9, 2020

Los espectadores podrán ver, por primera vez, el proceso de grabación del próximo álbum de la banda que narra los altibajos de ser un ídolo de K-pop, y muestra el increíble talento de sus integrantes.

“La película culmina con su histórica actuación en Coachella 2019, donde Blackpink fue el primer grupo de chicas de K-pop en subirse al escenario”, reveló Netflix en un comunicado recogido por ComicBook.com. (Lea también: Estos son los récords que BTS rompió con “Dynamite”)

"Estamos ansiosas por compartir nuestras historias personales con los fans de todo el mundo a través de Netflix. Esperamos que esta producción traiga alegría y luz a los espectadores y que disfruten viendo nuestro viaje juntos en la pantalla durante los últimos cuatro años”, añadió el grupo.

La banda lanzó recientemente Ice Cream, colaboración con Selena Gomez y segundo sencillo de su próximo álbum, titulado Blackpink: The Album y que saldrá a la venta el 2 de octubre.

La formación coreana debutó en 2018 con Blackpink In Your Area y en 2019 publicó Kill This Love. El primer single de su nuevo disco, How You Like That, se estrenó el 26 de junio y arrasó en YouTube, donde tiene actualmente más de 504 millones de visualizaciones.