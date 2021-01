Este miércoles se estrena en Latinoamérica “Diana: The Interview that Shook the World”, un trabajo audiovisual que repasa la entrevista en la que la princesa de Gales rompió los protocolos y generó un escándalo.

“Diana: The Interview that Shook the World” es un documental que examina el legado de la entrevista que Lady Di ofreció a la BBC en 1995 y con la que rompió con todos los protocolos y expuso escándalos ocultos en el seno de la familia real británica. (Archivo: Diana, un cuento de hadas con final trágico).

Este trabajo dirigido por Edward McGown, quien ha estado detrás de series documentales como “Inside the World’s Toughest Prisons” o “Great Barrier Reef with David Attenborough”, llega este miércoles 20 de enero a Latinoamérica a través de la pantalla de DirecTV.

“Diana: The Interview that Shook the World” se estrenó en el Reino Unido en octubre pasado y generó una controversia tan importante como la entrevista que Lady Di protagonizó hace 25 años.

“Éramos tres en mi matrimonio, así que estaba un poco concurrido”, declaró la princesa Diana a la BBC el 20 de noviembre de 1995, en la que llegó a ser considerada “la primicia del siglo”, en referencia al amorío que el príncipe Gales sostenía con Camilla Parker Bowles. (Archivo: Camila Parker, la mujer a la que Diana de Gales apodó “rottweiler”).

En 1995, Lady Di conversó con el periodista Martin Bashir, a quien también le comentó que durante su proceso para convertirse en la princesa de Gales nadie de la familia real británica le brindó apoyo, los celos que el príncipe Carlos sintió cuando, al casarse, fue ella quien acaparó los focos de atención, y cómo todos los problemas matrimoniales derivaron en la bulimia. Así mismo, admitió tener ella misma una aventura sentimental. (Aquí puede leer la transcripción de dicha entrevista).

Esa entrevista emitida en el programa Panorama de la BBC fue vista entonces por 22,8 millones de británicos y es considerada como una de las mayores primicias del siglo XX, pues Lady Di y el príncipe de Gales, Carlos, estaban separados desde 1992 y se divorciaron en 1996.

“Diana: The Interview that Shook the World”, que cuenta con entrevistas de Paul Burrell, empleado de la princesa Diana; directivos de la BBC o Dickie Arbiter, secretario privado de la Reina Isabel entre 1988 y 2000, entre otros, explora las razones por las cuales la princesa tomó la decisión de exponer los secretos de su matrimonio al mundo.

Según este documental, la entrevista de Panorama de la BBC se logró a partir de la falsificación de documentos.

En noviembre de 2020, el hermano de la princesa, el conde Charles Spencer, acusó a su autor, el periodista Martin Bashir, de mostrarle estados de cuenta bancarios -que resultaron ser falsos- para probar que los servicios de seguridad pagaban a dos personas para espiar a su hermana.

Tras la emisión de “Diana: The Interview that Shook the World” la BBC anunció una investigación externa, que fue aplaudida por Guillermo y Enrique, hijos de Diana y Carlos.

“Debería ayudar a establecer la verdad tras las acciones que llevaron a la entrevista de Panorama y las decisiones tomadas por quienes estaban en la BBC en ese momento”, dijo el príncipe Guillermo entonces.

Luego de esa entrevista, Lady Di siguió con sus causa benéficas y siguió siendo la ‘reina del pueblo hasta que murió el 31 de agosto de 1997, cuando el Mercedes en el que se trasladaba junto a su pareja de entonces, el productor de cine egipcio Dodi Al Fayed, se estrelló contra un pilar de cemento en el túnel del Puente del Alma de París, Francia. (Archivo: Los príncipes William y Harry se sinceran finalmente sobre su madre Diana de Gales).

Por su parte, el príncipe Carlos, heredero de la corona, se casó con Camilla Parker Bowles en una discreta ceremonia civil en 2005.

“Diana: The Interview that Shook the World” se puede ver el miércoles 20 de enero a las 9:30 p.m. en el canal de entretenimiento OnDirectv y también estará disponible en la plataforma de streaming Directv Go.