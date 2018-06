Documental sobre Orgullo LGBTI se estrena en Sundance TV de América Latina

Redacción medios

"The best day of my life" recopila la historia de seis personas que, durante el World Pride Madrid, no tuvieron que ocultar sus sentimientos. Sin embargo, al final todos se enfrentan a la triste realidad cuando regresan a sus hogares.

Hace un año el director Fernando González Molina asistió al World Pride Madrid, el evento con el que se festeja el Día Internacional del Orgullo LGTBI, fecha que tradicionalmente se celebra el 28 de junio.



En Madrid, España, el cineasta filmó a seis personas que descubrían por fin la libertad de poder ser como querían ser. Esos sentimientos quedaron recopilados en el documental "The best day of my life, el orgullo de ser uno mismo" que se estrena en Latinoamérica este 24 de junio a las 8 de la noche (hora Colombia) en el canal Sundance TV.



Las seis personas que participan en la película son de España, Uganda, Rusia y Francia. Todas ellas narran las circunstancias difíciles a las que se enfrentan día a día, así como el orgullo, la alegría y el compromiso con la que quisieran vivir el resto de sus días.



Todos se reúnen en Madrid para una celebración inolvidable, el World Pride 2017, el evento LGTB más importante del mundo.





En Rusia, Max y Nick no pueden ir de la mano por la calle ni mostrar abiertamente que son pareja desde hace cuatro años. Si Ruth, que vive en Uganda, verbaliza que es lesbiana puede acabar en la cárcel. Juntos emprenden un viaje a Madrid al que se suman Geena, una transexual almeriense que busca sentirse libre en la capital; Timo, un saltador de trampolín sordo, y Abril, una actriz transexual en fase de transición. Juntos comprobarán que, efectivamente, vivir de otra manera es posible.



Cuando se inició el rodaje de "The best day of my life" Abril acababa de empezar el proceso que le permitirá mostrarse como la mujer que siempre ha sido. Con 36 años, asegura que hoy es una persona completamente diferente. "No me reconozco en las imágenes mías de hace seis meses. He cambiado muchísimo desde entonces", explica.



"The best day of my life", en palabras de su director, es un guiño a la tolerancia de esta ciudad y, sobre todo, a los seis protagonistas de esta aventura.



"Conocer historias como las de Ruth o Max y Nick, que arriesgan su vida simplemente por ser ellos mismos, me recuerda que debemos quejarnos menos y disfrutar más lo que tenemos. Somos muy afortunados", asegura González Molina.



Tras la celebración del Orgullo Gay en el desfile de Madrid, todos se enfrentaron al regreso a la triste realidad de sus hogares. "Este sentimiento de libertad del que disfrutamos aquí es un privilegio que sé que no voy a tener en casa", reflexiona Ruth ante la cámara.