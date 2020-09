DirecTV presentará dos trabajos audiovisuales este viernes 11 de septiembre desde las 9 de la noche.

Un homenaje a Queen y a su líder, Freddie Mercury, podrán ser disfrutados este viernes en DirecTV.

El documental “Freddie Mercury: The Great Pretender” se emitirá en OnDirecTV (canal 201 & 1201 HD) a las 9 de la noche. Esta pieza sigue a Mercury, una de las personalidades más carismáticas, complejas y fascinantes del rock británico.

Este documental se centra en su figura y cuenta la historia de sus proyectos por fuera de Queen. Con extenso material de archivo de entrevistas, así como conciertos, grabaciones y material personal pocas veces visto, muestra la imagen de un hombre que era muy diferente a su extravagante personaje en el escenario. Este retrato revela al hombre detrás de la imagen de la superestrella. (Le puede interesar: “Bohemian Rhapsody”, la canción del siglo XX más escuchada en streaming de la historia).

Luego, a las 10:30 p.m., la señal emitirá “Classic Albums: Queen - A Night at the Opera”, en el que los televidentes podrán ver la historia detrás de la concepción y grabación del cuarto álbum de Queen y la dramática transformación en la carrera de la banda que tuvo lugar después de su lanzamiento a finales de 1975.

La mezcla de hard rock, pop, ópera y folk tradicional se combinan para convertirlo en uno de los grandes discos de las últimas décadas y el que confirmó a Queen como un fenómeno mundial. “Bohemian Rhapsody”, primer sencillo del álbum, “You’re My Best Friend” y “Love Of My Life” son algunas de las canciones destacadas. (Recordar: Queen hace historia con “Bohemian Rhapsody” en YouTube y lanza versión remasterizada).

