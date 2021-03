Documentales sobre Robert Frank y Richard Estes llegan a Latinoamérica por Film&Arts

“Dejando el hogar, volviendo a casa” y “Actually Iconic: Richard Estes” se emiten el 14 y 21 de marzo de 2021.

Film&Arts reúne en marzo a Robert Frank, referente de la fotografía del siglo XX, y Richard Estes, pionero del hiperrealismo, en dos documentales que repasan y reflexionan sobre la vida de dos de los artistas más influyentes de los últimos años.

El domingo 14 de marzo a las 5:30 p.m. el canal emite “Dejando el hogar, volviendo a casa”, un retrato del fotógrafo Robert Frank, mientras que “Actually Iconic: Richard Estes” se estrena el domingo 21 de marzo a las 5:00 p.m.

* Le recomendamos: Dago García: “‘El olvido que seremos’ estará en cine cuando las condiciones sean óptimas”.

“Dejando el hogar, volviendo a casa” es una producción especial sobre el legendario fotógrafo y cineasta Robert Frank. Filmado en Nueva York y Nueva Escocia, donde vivió hasta su fallecimiento en septiembre de 2009, este documental entrelaza a la perfección a Frank, de 80 años, reflexionando sobre una vida de creación de imágenes, fotografías y películas personales, ricamente texturizadas.

Amantes de la fotografía, ¿Están ahí? Tenemos un documental espectacular donde exploramos las mentes más brillantes y sus trabajos a lo largo de los años. 📷✨ Publicado por Film&Arts en Jueves, 11 de marzo de 2021

Desde la legendaria serie “The Americans”, probablemente el libro fotográfico más influyente de los últimos cincuenta años, hasta sus películas incluido el clásico Beat, Pull my Daisy, narrado por Jack Kerouac, Me and my Brother con Allen Ginsberg, y el infame Cocksucker Blues con los Rolling Stones.

El documental entra en el mundo de Robert Frank de una manera compleja, humorística y texturizada: entretejiendo sus propias películas, que son mapas de su conmovedor viaje por la vida.

* Le puede interesar: Daniella Álvarez habla de cómo ha sido su regreso a la televisión.

La semana siguiente (21 de marzo) llega “Actually Iconic: Richard Estes” sobre el padre del hiperrealismo urbano. Admirado por artistas que van desde Salvador Dali hasta Chuck Close, Estes es un humilde icono del arte moderno.

También llamado “rey del fotorrealismo”, un movimiento que ayudó a lanzar a fines de la década de 1960. Su ruptura con el arte abstracto y no representativo transformó la pintura moderna. Ahora, a los 87, revela sus técnicas y la inspiración detrás de su arte. En este documental, la cineasta Olympia Stone explora un rico panorama de las obras maestras de Estes con un acceso sin precedentes al artista.

Explorando la ciudad de Nueva York a través del ojo del artista; capturando el sabor refrescante y también nostálgico de la ciudad. Richard Estes es conocido por sus escenas callejeras de Nueva York con reflejos cristalinos de las fachadas de las tiendas y los cuadros de las aceras.

Sus pinturas han sido coleccionadas y exhibidas en museos de todo el mundo, desde el Met y MoMA hasta el Whitney y la famosa colección Thyssen-Bornemisza en Madrid, España. Estreno en Colombia, este domingo 21 de marzo a las 5:00 pm