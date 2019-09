El 11-S: ¿Cómo influyó en los alumnos de la escuela Stuyvesant de Nueva York?

Un nuevo documental sobre cómo se vivió el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York llega a la pantalla chica; esta vez se trata de un audiovisual narrado desde el punto de vista de los exalumnos de la Stuyvesant High School, ubicada a cuatro cuadras del centro financiero. (Le puede interesar: ¿Por qué siguen muriendo los bomberos y policías del 11S?).

Taresh Batra, Catherine Choy, Ilya Feldsherov, Mohammad Haque, Liz O’Callahan, Himanshu Suri, Michael Vogel y Carlos Williams son los protagonistas de “In the shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11” (A cuatro cuadras de Las Torres: el 11 de septiembre en Stuyvesant), que se enfoca en los sentimientos de ellos, pues los atentados condicionaron sus vidas y los sueños de un país. (Puede leer: Los hombres que estarían detrás de los atentados del 11-S serán juzgados en 2021).

Los ocho neoyorquinos, que eran adolescentes en ese entonces, estudiaban en la escuela pública secundaria Stuyvesant, ubicada a cuatro cuadras del World Trade Center. En el momento de los ataques a las Torres Gemelas, los estudiantes recién habían empezado sus jornadas en la Stuyvesant, en uno de los primeros días del año escolar, cuando de pronto fueron interrumpidos por la tragedia.

“Absolutamente todo cambió ese día”, cuenta Ilya Feldsherov, quien tenía 15 años en ese momento.

Los alumnos describen el caos del día en el que vieron como los aviones se estrellaban contra las torres, escaparon de la nube de polvo que cubrió la zona y vivieron verdaderas odiseas para volver a sus casas, en varios casos a kilómetros de distancia, incluso en barrios como Queens, Brooklyn y el Bronx. (Le recomendamos: Septiembre 11 de 2001: el día que el mundo cambió).

En las calles se buscaban unos a otros e intentaban estar juntos, sobre todo los estudiantes descendientes de familias del Sudeste Asiático, quienes inmediatamente tuvieron miedo de ser víctimas de la ira mal dirigida. Himanshu Suri y Taresh Batra recuerdan haber caminado con mujeres jóvenes vestidas con hijabs, que eran insultadas por hombres en las calles. Mohammad Haque, hijo de inmigrantes de Bangladesh, dice que se dio cuenta de que estaba en una zona de guerra cuando llamó a su padre y él le imploró: “por favor, sobrevive”.

Representando a estudiantes de varias comunidades de inmigrantes y con varias trayectorias, los protagonistas del documental hablan sobre las reacciones violentas contra las minorías que ocurrieron después de los atentados y las profundas amistades con los compañeros que los ayudaron a enfrentar la situación.

“A cuatro cuadras de Las Torres: el 11 de septiembre en Stuyvesant” está dirigido y producido por Amy Schatz; edición de Tom Patterson.

