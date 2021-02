El 2021, nuevo comienzo para la televisión latina

El espectador latino tiene mucho de dónde escoger, pues poco a poco se renueva la oferta audiovisual gracias a las fusiones de Warner con HBO y de Disney con Fox, más la llegada de otras aplicaciones.

“Y así cambió la historia de la televisión” es una frase que durante décadas ha sido exclamada para recalcar un cambio en la industria.

La innovación en el color, los formatos en vivo, las producciones de alto presupuesto, el contenido que rota a escala internacional, actores de cine que decidieron trabajar en la pantalla chica y el crecimiento del streaming, entre otras cosas, han marcado la evolución de este medio de comunicación.

Este año, la historia de la televisión latinoamericana cambiará porque se pone en marcha una nueva oferta que se deriva de las fusiones de dos gigantes extranjeros: Warner con HBO, y Disney con Fox.

Esta última, en marcha desde hace unos meses, facilitó la llegada de Disney+, plataforma que alberga todo lo producido por Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Este lunes comienza otra fase de esa compra porque Disney, aunque compró todo lo producido por Fox, no compró la marca 20th Century Fox, por lo que hoy los canales de televisión lineal se despojan de su nombre y adoptan el de Star.

Para no generar más confusión en el consumidor, siguen apareciendo con los mismos números en las grillas de los diferentes operadores de cable y emiten la misma programación en Star Channel, Premium y Life, así que los fanáticos de series como The Walking Dead o Los Simpson no tienen de qué preocuparse.

Por otro lado, la compra de Warner a HBO apenas empieza a generar cambios en el continente.

En junio próximo llegará el servicio digital por suscripción HBO Max, que reunirá todo lo de WarnerMedia, HBO, DC y Warner Bros. Es decir, toda la parrilla de Cartoon Network, Looney Tunes, HBO, Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV y Adult Swim.

Un atractivo de este conglomerado es que cuenta con espectáculos hollywoodenses, pero también con otros producidos en Europa y Latinoamérica, y para fortalecer esa iniciativa con Max Original preparan las series Días de gallos (mexicana) y Búnker (argentina).

Con otro sello, HBO Latin America Movies, producirán Twist, película basada en la novela Oliver Twist, de Charles Dickens, y la filial Particular Crowd seguirá haciendo películas para Turner.

Como este gigante cuenta con muchos canales de televisión por cable, sabe que no los puede descuidar y por eso entre sus planes está fortalecer las transmisiones deportivas y de premios musicales y cinematográficos, como los Grammy y los Óscar, pero también los entregados en la región, como los Platino.

Según Luis Carlos Rueda, Cinefanático de Caracol Televisión, Disney+ entró muy fuerte a la región, pero “tendrán que reactivarse, no pueden quedarse con el catálogo que tienen, que en su mayoría ya ha sido visto por la gente”.

Para él, cambiará la balanza de suscriptores que tienen para escoger, además, Netflix, Amazon Prime Video, Apple+ y Starzplay, más las que próximamente llegarán como Paramount+.

En Estados Unidos, varios directores de cine están en contra de HBO Max porque decidió alternar algunos estrenos cinematográficos tanto en salas de cine como en televisión, aunque por el momento esa no será una opción en América Latina, según comentó Gustavo Grossman, líder de GE Networks para WarnerMedia Latin America.

La estrategia que sí van a hacer para cautivar al público tanto de televisión tradicional como de streaming es lanzar Hora H, una sección en la que emitirán en los diversos canales de cable básico el primer capítulo de cada lanzamiento de HBO.

“Yo creo que HBO Max se va a convertir en uno de los más grandes y fuertes competidores de plataformas, porque está agrupando un músculo de contenido muy fuerte”, augura Rueda.

En junio de este año también se lanzará en la región Star+, otra plataforma de Disney (con el contenido del extinto Fox), dirigida a un público más adulto.

Gonzalo Fiure, líder de General Entertainment de The Walt Disney Company Latin America, dice que la pandemia facilitó el aumento de consumo audiovisual, pero advierte que los hábitos de consumo siguen en constante cambio, por lo que “en este momento estamos reescribiendo la historia de la televisión lineal y escribiendo la del streaming”.

Además, argumenta, no se puede privilegiar la televisión abierta, por cable o por internet, pues en la región todas conviven, se complementan y compiten.

A pesar de que no hay detalles de qué contenido extra ofrecerá Star+, se sabe que mezclará el entretenimiento con los deportes y algunas producciones que están preparando en el continente.

Para Sandra Ríos, cofundadora del medio especializado Cinevista, este panorama “plantea nuevos y muy grandes desafíos para los canales regionales, que deberían seguir apostando por el contenido muy especializado, fresco y diferente”, buscando llegar a ese segmento que se califica como “nicho”.

“Por supuesto, para ello toca mantenerse en constante renovación, lo que implica altas inversiones, y la pandemia ha golpeado muy fuerte al sector”, agrega.

Todos estos movimientos entre los gigantes apuntan en la misma dirección: fortalecer las empresas y generar dinero, claro, pero también recordarle al público que no es tan cierto que el streaming mató la televisión tal como se conocía.

