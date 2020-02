El Espectador recibió Medalla a la Defensa de la Democracia

Redacción medios

World Law Foundation le otorgó este martes la Medalla a la Defensa de la Democracia a El Espectador. El reconocimiento lo recibió Ana María Busquets, viuda de don Guillermo Cano, director de este diario asesinado por el narcotráfico en 1986. (Archivo: Ana María Busquets, esposa de Guillermo Cano, recuerda cómo lo conoció).

En la ceremonia realizada en Bogotá el periodista español Juan Luis Cebrián manifestó: “Don Guillermo Cano es un símbolo universal de la libertad de expresión y de la defensa de la democracia. Yo no lo conocí personalmente, pero recuerdo el día que llegó la noticia de su asesinato y lo que más me impresionó es que era un hombre que no tenía más arma que la pluma”. (Le recomendamos: Portazo del sistema americano al caso Guillermo Cano).

Ana María Busquets dijo: “Todas las esposas de los buenos y grandes periodistas merecen reconocimiento, porque no es fácil ser la esposa de un periodista valiente. Lo recibo más que nada porque pienso, agradezco y me gusta que la gente siga recordando a Guillermo y recuerden su trabajo, su sacrificio y su labor en todos los tiempos, porque no fue solo contra la droga. Fue el gran defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión”. (Le puede interesar: La saña de la mafia contra El Espectador).

Cebrian, presidente de World Jurist Association, se refirió en su discurso a la importancia de la “libertad de prensa porque es el oxígeno que se respira en una democracia para mantenerla con vida, para que sea realmente una democracia que respete la voluntad popular del ciudadano bien informado”, pues para él sin la libertad de prensa no hay una opinión pública informada “y si no hay una opinión pública informada no existe la democracia verdadera”.

En la ceremonia realizada por World Law Foundation, organización que promueve el Estado de Derecho como garante de la libertad a través de la organización sin fines de lucro, también fueron premiados Roberto Pombo, director de El Tiempo, con la Medalla a la Libertad de Prensa; Miguel Henrique Otero, del diario El Nacional (Venezuela), y Gorka Landaburu y Jorge Neri, presidente y editor de Cambio 16 España.