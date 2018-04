El New York Times y The New Yorker ganan Pulitzer por destapar caso Weinstein

Agencia Afp

Los dos medios ganaron el lunes el Premio Pulitzer al servicio público por las explosivas revelaciones que derribaron al productor de Hollywood y desataron una profunda reflexión mundial en torno al acoso sexual.

Weinstein, de 66 años, es objeto de investigaciones criminales en Londres, Los Ángeles y Nueva York, aunque aún no hay una inculpación penal formal en su contra. AFP