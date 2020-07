El videojuego “Fallout” será una serie con los creadores de “Westworld”

Por ahora, el proyecto de adaptación televisiva de “Fallout” está en desarrollo y no se han dado a conocer qué actores podrían estar involucrados.

La exitosa saga de videojuegos “Fallout” se convertirá en una serie de televisión de Amazon de la mano de Jonathan Nolan y Lisa Joy, los creadores de “Westworld”. (Lea: “Westworld” tendrá cuarta temporada en HBO)

Bethesda Game Studios, la desarrolladora de las aventuras posapocalípticas y con un toque de humor de “Fallout”, estará involucrada en la adaptación televisiva del videojuego.

La serie sobre “Fallout” forma parte del acuerdo global que firmaron con Amazon los productores y guionistas Nolan y Joy, que además de compañeros de trabajo están casados. (Lea también: “La Jauría”, nueva serie latina de Amazon con Daniela Vega)

“‘Fallout’ es una de las sagas de videojuegos más grandes de todos los tiempos”, dijeron en un comunicado recogido por medios estadounidenses. “Cada capítulo de esta historia locamente imaginativa nos ha costado incontables horas que podíamos haber pasado con amigos y familiares. Así que estamos increíblemente emocionados de asociarnos con Todd Howard y el resto de los brillantes lunáticos de Bethesda para llevar a Amazon Studios este enorme, subversivo y oscuramente divertido universo”, añadieron Nolan y Joy.

“En la última década, hemos estudiado muchas formas de llevar ‘Fallout’ a la pantalla”, apuntó Howard, que es el director de Bethesda. “Pero fue claro desde el primer momento en que hablé con Jonah y Lisa hace unos años que ellos y el equipo de Kilter son los adecuados para hacerlo bien. Somos fans enormes de su trabajo y no podríamos estar más emocionados de trabajar con ellos y Amazon Studios”, agregó.

Por ahora, el proyecto de adaptación televisiva de “Fallout” está en desarrollo y no se han dado a conocer qué actores podrían estar involucrados.

“Fallout” continuará así un renovado interés de estudios de cine y plataformas televisivas por adaptar las historias de diferentes videojuegos. Por ejemplo, Netflix estrenó “The Witcher” el año pasado y también hay una serie en marcha de “The Last of Us” en HBO. Y en cuanto al cine, se esperan las adaptaciones de “Uncharted” con Mark Wahlberg, Tom Holland y Antonio Banderas; y de “Borderlands” con Cate Blanchett.