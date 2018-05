Ellen Pompeo confiesa que se acerca el final de Grey's Anatomy

Cultura Ocio - Europa Press

Tras quince temporadas, parece que el hospital Grey Sloan Memorial se prepara para cerrar sus puertas de forma definitiva. Ellen Pompeo, quien da vida a Meredith, ha confesado que el equipo detrás de la ficción ya está planeando su desenlace. (Leer Protagonista de "Grey's Anatomy" hace historia al ganar 20 millones de dólares por temporada).

"Sí, estamos empezando a pensar cómo terminar esta serie tan icónica", aseguró Pompeo en una entrevista para Entertainment Weekly. "¿Cómo lo terminas? Aún no hemos llegado a ese punto. Nos vamos a centrar en la temporada 15. Simplemente vamos temporada a temporada", añadió.

"La serie genera mucho dinero, seamos honestos. Genera una fortuna para todos, y todos quieren continuar", señaló la actriz que, sin embargo, se pregunta cuánto tiempo se podría alargar la ficción manteniendo "el mismo nivel de calidad".

Pompeo también hablo de la salida de la serie de Sarah Drew y Jessica Capshaw, quienes interpretan a April y Arizona respectivamente, y tranquilizó a los fans afirmando que "no son trágicas".

¿Le esperará también un final trágico a Meredith? "No lo sé. Sé que sobreviviré porque no hay serie sin mí, así que nunca me preocupo por si viviré", apunta la intérprete.

Sobre la 14ª temporada, Pompeo adelantó que tendrá un final "clásico", al estilo de otras entregas de la serie de ABC, por lo que parece que se avecina un desenlace devastador y muy emocional.

El último capítulo de la 14ª temporada de Anatomía de Grey se emitirá el próximo 17 de mayo.