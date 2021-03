Ellos son los ‘superhumanos’ que participarán en el “Desafío The Box”

Deportistas de once regiones iniciaron la competencia por convertirse en los ganadores de la temporada 17 del formato de Caracol Televisión, en la que tendrán la oportunidad de obtener 800 millones de pesos.

Los 44 participantes pertenecientes a once regiones del país: amazónicos, antioqueños, boyacenses, cachacos, cafeteros, costeños, llaneros, pastusos, santandereanos, tolimenses y vallecaucanos, ya comenzaron a competir por los 800 millones que ofrece en esta edición el “Desafío The Box”.

Esta vez serán un hombre y una mujer, entre quienes se dividirán 800 millones de pesos, de esa manera, a medida que transcurre el reality, la competencia dejará de ser por equipos y los participantes tendrán que luchar por avanzar de manera individual.

Esta vez los equipos no lucharán por ganar el mejor territorio, todos llegarán a pequeñas “Playas Altas”, espacios con beneficios como camas, piscinas, un completo menú, servicios públicos e internet, entre otros; todo esto para tener una placentera estadía. Sin embargo, cada vez que pierdan una competencia, tendrán que despedirse de algunos beneficios y comodidades hasta convertirlas, poco a poco, en pequeñas “Playas bajas”.

Participantes

Antioqueños

María Camila Ospina: para esta antioqueña, las personas más importantes de su vida son sus padres. Desde que tenía apenas 7 meses de edad, practica natación, y esto la llevó a practicar hockey subacuático, disciplina de la que fue campeona mundial en el año 2015. También practica crossfit. María Camila tiene 26 años, se considera una mujer perseverante, positiva y emprendedora. Actualmente es economista y profesora de natación.

Juan Camilo Zapata: este deportista practica waterpolo, crossfit y entrenamiento funcional. También se desempeña como modelo, actividad que le permite tener ingresos económicos gracias a las redes sociales. Tiene 24 años y su mayor motivación es su abuela con quien se crio dado que sus padres son separados.}

Laura Jiménez: nació en Medellín, tiene 28 años, y en la actualidad vive con su mamá, hermana e hijo, de 11 años y a quien considera su mayor motor. Ha trabajado como mesera y cocinera, y ahora vende camisas. Inició en el deporte cuando tenía 17 años y lo que más la apasiona es montar bicicleta de montaña y entrenar en el gimnasio.

Juan Manuel Gil: Practica natación desde pequeño, y se especializó en clavados de altura. Cuando tenía 9 años tuvo la oportunidad de estar en una versión de los Juegos Panamericanos. De las experiencias más gratificantes de su carrera está el haber conocido en España a Orlando Duque y entrenar con él.

Cachacos

Karen Sofía Acosta: tiene habilidades para el deporte, pero también para la música pues además de practicar básquetbol, calistenia, patinaje, y deportes extremos, como el enduro en moto, es saxofonista y pertenece a una banda musical. También es fisioterapeuta y tiene su propio consultorio.

Diana Carolina Rey: es atleta fitness, practica patinaje, running y TRX. Su mayor sueño es crear una empresa de un producto para el cabello a base de miel y quiere ser coaching de vida fitness.

Jhon Douglas Bedoya: este bogotano, de 29 años, decidió estudiar artes marciales mixtas porque sufrió de bullying y encontró en esta práctica la manera de defenderse. Hoy en día es instructor de este deporte, y también es mesero en un bar.

Jonnathan Calderón ‘Tatán’: estudió educación física, practica crossfit y natación y se ha desempeñado como preparador físico, profesor de natación y entrenador de crossfit.

Boyacenses

Laura Angarita: se considera una mujer muy madura e independiente que se le mide a todo; se enfrenta al miedo tranquilamente, le encantan los retos y es perseverante. Laura practica crossfit y fue campeona departamental de patinaje.

Jorge Andrés Gutiérrez: tiene 26 años, practica levantamiento de pesas, se enfoca en el fitness y en el fisicoculturismo clásico.

Nina Jurany Vargas: Actualmente Nina tiene un gimnasio. Asegura que sufrió de autoestima baja, pero practicar crossfit le ayudó a superarlo.

Rodolfo Andrés Torres: Tiene 33 años y la disciplina deportiva en la que se desempeña es el ciclismo, modalidad en la que logró ser Campeón Tour Of Bihor en el 2017 y Campeón Montaña en Tour San Luis.

Tolima Grande

David Esteban Perdomo: Actualmente tiene 25 años y es entrenador físico, coach de entrenamiento y da charlas motivacionales.

Johana Paola Solano: tiene 33 años, nació en Ibagué y se dedica al fisicoculturismo y el crossfit; logró el segundo lugar en la competencia Games Makara Box crossfit.

Karol Tatiana Zambrano: A Karol siempre le ha gustado practicar crossfit y levantar pesas, pero su disciplina está enfocada en el acondicionamiento físico.

Carlos Mario Pérez ‘Mono’: Practicando fútbol sufrió una lesión de esguince que lo obligó a retirarse de este deporte. Tiene 27 años y sus disciplinas deportivas son natación, calistenia, fútbol y crossfit.

Amazónicos

Yadira Castaño ‘Yatu’: Tiene 28 años, practica crossfit y fue Campeona Nacional de Zonales Universitarios en Levantamiento Olímpico.

Ángela Yulima López: Llegó a Bogotá a los 14 años. Su pasión por el gimnasio empezó cuando tenía. Ya lleva 6 años trabajando y entrenando fuerte

Fabio Torres ‘El indio sabrosón’: A Fabio lo inspira la selva y el río Amazonas. Además de practicar el atletismo, enfocado en pruebas de fondo, le gusta componer merengues, salsa romántica y salsa choque.

Cristian Alexander Acho: nació en Leticia, sus orígenes son Uitotos. Su mayor inspiración es su hijo Ángel Andrés, quien tiene 10 años y a quien solo puede ver una vez al año.

Cafeteros

Carlos Echeverry: ha participado en fisicoculturismo y ganó premios y grandes reconocimientos como Campeón Woodstock 2019 y Campeón Nacional Classic Physique 2019.

Luis Miguel Tibocha: Luis Miguel tiene 30 años y tiene 26 de experiencia en danza, ballet clásico y contemporáneo. Incluso, fue campeón mundial de danza. También practica atletismo y crossfit.

Diana Carolina Giraldo: tiene 31 años, es atleta fitness desde hace 2 años y fue campeona absoluta en Megaplex Star 2018.

Carolina Cortés: tiene 27 años, nació en Pereira y dice que su madre es su inspiración. Participó en diferentes reinados y esto hizo que quisiera entrenar y trabajar más en su cuerpo. Actualmente trabaja como modelo. Desde hace 3 años ha venido incursionando en el deporte funcional.

Llaneros

Gonzalo Andrés Pinzón: Empezó en el deporte hace 10 años jugando fútbol y desde el año 2013 practica crossfit.

Jorge Luis Cáceres: actualmente tiene 30 alumnos de fitness y taekwondo, disciplinas en las que tiene experiencia.

Sonia Milena Manjarrés: Su disciplina deportiva es el fisicoculturismo y ganó medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Avanzados.

Sirley Andrea Manjarrés: practica fisicoculturismo. Ha ganado medalla de Oro en el Campeonato Nacional de Avanzados y medalla de Oro Bogotá Classic Wellness.

Costeños

Steffit Valencia: Todo su entrenamiento la ha hecho merecedora de ser dos veces Campeona de Running categoría 10 km, Campeona de Crossfit Wodbay 2019 y Campeona de Crossfit competencia regional Mad Games. Tiene 29 años.

María Clara Cortés: Esta cartagenera de 23 años estudió Comunicación Social y practica patinaje, microfútbol, crossfit y pulmón libre.

Miguel David Assias: Este costeño de 27 años, nacido en Ciénaga de oro, asegura que vivir en un barrio peligroso lo hizo refugiarse en el deporte. Desde niño ha practicado atletismo y boxeo y actualmente sus disciplinas deportivas son running y calistenia.

César José Romero: tiene 26 años, su disciplina deportiva es el jiu jitsu y algunos de sus logros han sido ser Campeón 91 Kg Absoluto Nova Raza, y Campeón 87.7 Kg Indi Roll.

Pastusos

Mayeli Valencia Calderón: es modelo fitness e incursionó en este campo desde que tenía 17 años. Actualmente tiene 26. Estudió salud oral y su mayor inspiración es Jerónimo, su hijo de 1 año.

Ángela Daniela González: nació en Pasto, tiene 31 años y se considera una mujer ambiciosa. Estudió inglés, Comunicación Social y tiene un posgrado de Business Communication en Estados Unidos.

Jesús David Morales: y las disciplinas deportivas en las que se desempeña son calistenia y lucha olímpica. Gracias a esto ha obtenido logros como: Campeón Nacional de Calistenia Battle Off the Bars, Campeón Departamental de Lucha 63 kg, y Campeón Máximo Aguante From Lever.

Juan José Lemos: Colecciona tenis, relojes y lociones. Lleva 14 años entrenando su cuerpo y asegura que destina la mitad de su vida a hacer ejercicio y la otra mitad al trabajo.

Santandereanos

Karen Lorena Bayona: dicta clases de acondicionamiento físico y es coach fitness. Sus logros: hacer parte de la Selección Colombia de Fisiculturismo en el 2014. Tiene 33 años.

Liseth Torres: esta santandereana de 28 años se considera emprendedora, líder, vanidosa, espontánea, divertida y sincera. Su disciplina deportiva: gimnasio.}

Francisco Remolina ‘Cisko’: practica deportes extremos como la patineta, motocross y downhill, pero su disciplina deportiva es la calistenia y la escalada en roca. A sus 25 años ha ganado Medalla de Plata Interclases en el 2005 y Medalla de Oro en Atletismo Juegos Interclases 2008.

Andrés Felipe Ojeda: Desde niño jugó fútbol en un equipo de su región, luego viajó a Bogotá e hizo parte del equipo de fútbol Millonarios. Estudió 4 semestres de Cultura física y actualmente practica crossfit. También es entrenador físico y coach.

Vallecaucanos

Tiffany Melissa Chalare: Tiene 27 años, nació en Cali, y sus disciplinas deportivas son running y kickboxing.

Gabriela Sánchez: es atleta fitness y fue Campeona Absoluta Musclemania en el 2018. Sueña con ser la mejor en su categoría de bikini fitness como profesional.

Óscar David Coime: Sus complicaciones familiares y huir del reclutamiento de la guerrilla, lo hicieron enfocarse en la danza y la música como su salvación.

Deiby Gómez: tiene 39 años, es entrenador físico y practica crossfit. Ganó el primer lugar en la categoría RX Militar Box en el 2019, primer lugar en la categoría RX Revolution Game en el 2016 y primer lugar en la categoría Master Revolution Game en el año 2020.