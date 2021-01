Directv presenta este viernes los documentales “Elvis – ’68 Comeback Special” y “Elvis - Aloha From Hawaii”.

Elvis Presley estaría cumpliendo este 8 de enero 86 años, por lo que el canal OnDirectv emite dos de sus imperdibles conciertos para homenajearlo. (Archivo: Elvis, El rey).

Este viernes, a las 9:00 p.m., el público puede ver “Elvis – ’68 Comeback Special”, el legendario concierto grabado para televisión con el que el músico regresó a las actuaciones en vivo luego de siete años dedicado a su carrera cinematográfica. Incluye clásicos como “Heartbreak Hotel”, “Can’t Help Falling in Love” y “Don’t Be Cruel”.

Luego, a las 10:00 p.m., se emite “Elvis - Aloha From Hawaii”. Filmado en Honolulu el 14 de enero de 1973 y transmitido en vivo a más de 40 países vía satélite, es considerado como uno de los más famosos conciertos del artista e incluye versiones en vivo de éxitos como “Suspicious Minds”, “Can’t Help Falling in Love” y “Blue Suede Shoes”.

Elvis Presley es considerado como el segundo artista más exitoso de todos los tiempos en términos de discos vendidos (600 millones), detrás de Los Beatles. Al igual que muchos artistas, tuvo una vida llena de excesos, por lo que padeció glaucoma, hipertensión arterial y daños en el hígado, producto del abuso de drogas. (Archivo: Elvis vs. Elvis Presley).

Pese a su enorme éxito en todo el mundo, Presley salió sólo una vez de gira internacional en 1957, cuando se presentó tres días en Canadá. Esto se debe a que su manager, Tom Parker, era un inmigrante ilegal holandés, que podría ser deportado si pedía un pasaporte estadounidense.

Elvis Presley fue el primer músico en bailar de forma desenfrenada en el escenario y logró botar las barreras raciales que existían en la época, al comercializar el género del rock and roll, creado por Chuck Berry y orientado especialmente a las personas afrodescendientes en los 50, y lo transformó en algo “cool” y revolucionario para la época.

Durante su carrera, Elvis Presley logró 94 discos de oro, tres EP (álbum de corta duración) y más de 40 álbumes de oro respectivamente.