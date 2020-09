Emmy 2020: la fiesta virtual de la televisión

El conductor de la edición 72 de los galardones de la televisión es Jimmy Kimmel, quien describió esta ceremonia como los “Pand-Emmys”. La comedia “Schitt’s Creek” obtuvo los primeros reconocimientos de la ceremonia. Watchmen, una de las más nominadas, confirmó su favoritismo.

Comenzó la entrega número 72 de los premios Emmy haciéndole un homenaje a la televisión que, según el conductor Jimmy Kimmel, se ha convertido en la mejor amiga en estos tiempos de pandemia.

Con un Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) vacío, Kimmel exhibió una vez más las bondades de la tecnología al mostrar el escenario colmado de figuras. Más adelante, saludo vía remoto a muchos de los nominados que saludaron al anfitrión a través de pantallas digitales.

Con más de 130 conexiones en directo repartidas por todo el mundo, los Emmy tratarán de sacar adelante la que será la primera gran gala de premios durante la pandemia, una velada que servirá como prueba para lo que podría suceder en el futuro con otros galardones como los Óscar, los Globos de Oro o los Grammy.

“Nadie se regresa a casa siendo perdedor... todos ya estarán en casa”, bromeó Kimmel en una de las promociones del evento.

Después de unos minutos de iniciada la ceremonia, hizo su aparición en carne y hueso Jennifer Aniston, quien tuvo la misión de presentar el primer galardón de la noche: el de las mejores actrices principales de comedia. Luego de desinfectar el sobre se anunció que la gran ganadora era Catherine O’Hara por la serie Schitt’s Creek.

El premio al mejor actor principal de comedia fue para Eugene Levy, también de la serie Schitt’s Creek. Esta comedia canadiense también se quedó con el galardón en la categoría de Guionista de Comedia y el premio reposó en las manos de Daniel levy.

En la modalidad de Mejor Dirección de Comedia el Emmy fue también para Schitt’s Creek. Los dos directores de esta propuesta audiovisual fueron Andrew Cividino y Daniel Levy, quien se quedó con el galardón que premia al Mejor Actor de Reparto de Comedia.

“Nuestra serie, en su punto central, va de los efectos de transformación que tiene el amor y la aceptación. Eso es algo que necesitamos ahora como nunca antes”, comentó el multipremiado Daniel Levy.

Annie Murphy, de Schitt’s Creek, obtuvo el premio en la categoría Mejor Actriz de Reparto de Comedia. No fue sorpresivo el galardón para esta producción, cuya sesta temporada es todo un suceso en América del Norte, en la modalidad que reconoce a la Mejor Comedia.

El siguiente galardón de la noche, que premió al Mejor Talk Show, quedó en poder de John Oliver por su Last Week Tonight.

La actriz Regina King fue reconocida en la categoría Mejor Actriz de Miniserie o Película para Televisión por su participación en Watchmen. Ella se encargó de hacer un llamado a la población para se realice un voto a consciencia en las próximas elecciones. “Voten para arriba”, manifestó Regina King.

King recibió el galardón desde su casa con una camiseta en la que aparecía la imagen de Breonna Taylor, la joven afroamericana que en marzo murió tiroteada por policías siendo inocente.

El Emmy en la categoría Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión fue para la reconocida estrella de Hollywood Mark Ruffalo por su rol protagónico en I Know This Much Is True, que en español se ha conocido como La innegable verdad, que trata de un hombre que lucha por su hermano con problemas mentales y que motiva a la pregunta: cómo cuidarnos ente todos.

Con el premio en las manos Ruffalo manifestó: “Somos más fuertes juntos cuando nos amamos y nos respetamos”. Y luego dijo: “Mi serie es sobre un hombre que padece una enfermedad mental, un problema común en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a cuidar de nosotros y de la gente vulnerable? Luchando por aquellos que tienen más debilidad y abrazando la diversidad”.

El resto de candidatos eran Hugh Jackman (Bad Education), Jeremy Pope (Hollywood), Paul Mescal (Normal People) y Jeremy Irons (Watchmen).

Más adelante se entregó el premio Mejor Guion Miniseries que fue para Damon Lindelof y Cord Jefferson por Watchmen.

En la categoría Mejor Serie o Telefilm Dramático ganó Unorthodox. Su directora, Marina Schneider, recibió el galardón.

Watchmen apareció de nuevo como triunfadora en la categoría Mejor Actor Secundario, que quedó en manos de Yahya Abdul-Mateen II.

Uzo Aduba, quien también portó camiseta en homenaje a Breonna Taylor, se apropió del Emmy en la categoría Mejor Actriz Secundaria por su rol en la serie Mrs. America.

El Emmy en la modalidad Mejor Serie Limitada también fue para la serie de HBO Watchmen.

