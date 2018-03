En la serie "The Crown" la reina gana menos que su consorte

AFP

Aunque no es conocida por su histrionismo, seguramente la reina Isabel II lucharía por mantener su famoso aplomo si supiera que a la actriz que la interpreta en "The Crown" le pagan menos que al hombre que encarna a su marido. (Lea: Las 7 claves de la "oscura" segunda temporada de The Crown)

Los productores de la serie admitieron el martes que Matt Smith, quien hace del príncipe Felipe en el exitoso drama de Netflix, negoció un mejor acuerdo que Claire Foy debido a que es percibido como un actor de más alto perfil.

No revelaron ningún salario -según publicó Variety el año pasado, Foy cobraba 40.000 dólares por episodio- pero, en un panel en Jerusalén, alegaron que el papel protagónico de Smith en Doctor Who de la BBC (2010-2013) había sido el factor decisivo.

La explicación no ha apaciguado a los críticos, que argumentaron que la diferencia solo debería haber existido en la primera temporada, antes de que Foy fuera engalanada con premios y aclamaciones.

(Lea: La princesa Diana aparecerá en el final de la tercera temporada de The Crown)

Por este papel Foy, de 33 años, ha conseguido varias nominaciones en la temporada de premios, incluidos los BAFTA, Globos de Oro, Emmys y Sindicato de Actores (SAG). Ganó dos SAG y un Globo.

Suzanne Mackie, una de las productoras del programa, le dijo a la audiencia en Jerusalén que la diferencia se resolvería para la tercera temporada, pero eso no beneficiará a Foy.

"The Crown", que cuesta 7 millones de dólares por episodio, reemplazará a sus protagonistas para el comienzo de la nueva filmación en julio, con Olivia Colman como la reina y un actor aún no anunciado para sustituir a Smith.