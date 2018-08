En su quinta temporada, "The Flash" tendrá otro archienemigo

-Agencia Europa Press

Parece que Cicada no será el único villano en la quinta temporada de The Flash. El corredor escarlata tendrá que lidiar con al menos un enemigo más, tal y como sugiere un nuevo anuncio de casting para encontrar a un actor que encarne a otro archiconocido villano de los cómics DC (Le puede interesar: "The Flash" anuncia estreno en Latinoamérica)

Según That Hashtag Show, se está buscando un actor para interpretar a Rag Doll, una identidad utilizada durante la Edad de Oro de los cómics de Flash originales y, más recientemente, por el hijo del villano.

El anuncio de casting describe al personaje como un delincuente emocionalmente dañado con la capacidad de "doblarse y encajar todo su cuerpo en espacios pequeños". La serie busca específicamente intérpretes que puedan contorsionarse. Por el momento, el personaje solo aparecerá en un episodio. (Además, La película de "The Flash" comenzará a rodarse en febrero de 2019)

Presentado en 1942 en Flash Comics #36, Peter Merkel nació "triplemente articulado", lo que le llevó a buscar empleo como artista de circo. Merkel se convierte en criminal, comenzando con un robo en una tienda, disfrazado como un muñeco de trapo. En los nuevos tomos, Peter Merkel Jr. adopta el alter ego de su padre, presentando una versión más oscura de Rag Doll.

Rag Doll se unirá como villano a Cicada, a quien dará vida Chris Klein (American Pie). También conocido como David Hersch, Cicada es un líder de secta que, tras ser alcanzado por un rayo, adquiere superpoderes. A raíz del accidente, Hersch cree que él y Flash están conectados, debido a que ambos obtienen sus habilidades de forma parecida.

The Flash estrenará su quinta temporada el próximo 9 de octubre.