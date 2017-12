Esto es lo que piensa Kahl Drogo del final de Juego de tronos

Aunque queda más de un año para que llegue a la televisión la octava y última temporada de Juego de tronos, los seguidores del universo de ficción creado por George R.R. Martin tienen gran expectativa ante el final de la serie. Jason Momoa, quien interpreta a Khal Drogo esposo de Daenerys Targaryen (khaleesi), ha asegurado que esta temporada será "lo mejor de la televisión".

El actor concedió una entrevista a Entertainment Weekly en la que confiesa que ha visitado el estudio de grabación de rodaje de Juego de tronos en Belfast, Irlanda del Norte, donde ha podido saber qué sucederá en Poniente (Siete Reinos) próximamente. "He sabido lo genial que va a ser esta temporada. Va a ser la cosa más grande que se ha emitido en televisión", afirma Momoa.

Muchos llegaron a pensar que Momoa tendría una aparición especial en los últimos capítulos de Juego de tronos al ver varias fotografías del reencuentro del actor con Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y ver que el actor todavía domina el idioma dothraki. ¿Volverá el marido de la khaleesi?

"Sólo aparecí para ver a los showrunners (guionista y productor ejecutivo) David Benioff y Dan Weiss y al resto de compañeros del set de rodaje", afirma Momoa. "No he pasado por allí en mucho tiempo. Sólo quieres ver a tus amigos y terminas haciendo titulares como '¡Drogo vuelve!', y yo estoy como '¡Está muerto! No puede volver, no funcionaría", añade el actor.

Es más que probable que Khal Drogo no vuelva a Poniente, pero los seguidores de Momoa pueden disfrutar del actor hawaiano en acción en su última aparición en cine con la Liga de la justicia. La película producida por Warner reúne a los pesos pesados de DC Comics. Momoa da vida a Aquaman, quien, junto con Cyborg (Ray Fisher) y Flash (Ezra Miller), ayudará a Batman (Ben Affleck) y Wonder Woman (Gal Gadot) a salvar la Tierra del ataque de Steppenwolf (Ciaran Hinds). (Lea: "Liga de la Justicia" lidera taquilla en EE.UU., pero no recauda lo esperado)