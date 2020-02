Estos son los estrenos de Claro video para febrero

-Redacción Medios

En febrero, los amantes del cine podrán disfrutar de las novedades de acción, comedia y drama que trae Claro Video.

(Puede leer: "El Rey del valle", la segunda serie que Claro produce en Colombia)

"Maléfica: dueña del mal" (5 de febrero): Aurora y el príncipe Phillip deciden casarse. Por ello, Maléfica intentará acercarse a la familia real. Sin embargo, las intenciones de la reina no son las mismas y tiene un plan para destruir la tierra de las hadas. Maléfica intentará salvar el mundo mágico en compañía de nuevos amigos.

"Proyecto Géminis" (14 de febrero): Henry Bogan es un asesino a sueldo del gobierno estadounidense que quiere retirarse de este mundo. Sin embargo, un misterioso joven comienza a perseguirlo, tras varios enfrentamientos, descubre que es él mismo y así comenzará una lucha contra aquellos que crearon su clon.

"Downtown Abbey" (14 de febrero): A principios del siglo XX, en la casa de campo de Downtown, la familia Crawley se prepara para el gran momento de sus vidas, la llegada del rey Jorge V y la reina María. Sin embargo, la visita de los reyes de Inglaterra desencadenará una serie de hechos que los pondrán en riesgo.

"Terminator: dark fate" (26 de febrero): Después del juicio final, Sarah Connor regresa a la acción y esta vez, acompañada de Grace, un híbrido entre humano y cyborg con quien protegerán a Dani Ramos de la amenaza de un nuevo tipo de Terminator que llega desde el futuro.

"Zombieland: tiro de gracia" (13 de febrero): En esta secuela, el grupo de cazadores de zombis integrado por Wichita, Columbus, Tallahassee y Little Rock, viajan al interior Estados Unidos para salvar al mundo de nuevos y evolucionados muertos vivientes. Mientras que intentan aprender a vivir juntos.

"Reto 2020" (27 de febrero): Las máximas figuras del deporte latinoamericano se preparan rumbo a la justa deportiva más importante de año Tokio 2020. Conoce la vida detrás de una atleta. Sueños, pasiones, horas de entrenamiento y obstáculos que deberán superar los competidores para poner el nombre de su país en alto.

Entre las otras series y películas que estrena Claro video en febrero, se encuentran:

"Camino" (1 de febrero), "Saint Seiya: la leyenda del santuario" (1 de febrero), "Angel-A" (1 de febrero), "Sobran las palabras" (1 de febrero), "Una familia con madre" (20 de febrero).

Series

"Shark Tank T3" (1 de febrero), "Once upon a time T1 a T4" (1 de febrero), "Señora Acero T3 y T4" (1 de febrero), "Jamestown T2 y T3" (1 de febrero), "The Walking Dead T9" (1 de febrero).