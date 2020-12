La plataforma de streaming estableció una programación para que los amantes de las películas y documentales disfruten de estrenos en la temporada de diciembre.

Como todos los meses, HBO y HBO GO sigue presentando nuevas series y películas en su canal de televisión y plataforma de streaming. En diciembre de 2020 algunos de los shows favoritos llegarán a su fin y otros nuevos comenzarán. Además de documentales exclusivos llegarán a la plataforma para disfrutar en los últimos días del año.

Estos son los estrenos que estarán disponibles:

“Euphoria”

La serie ganadora del Emmy, Euphoria vuelve con dos episodios especiales, el primero se estrena el domingo 6 de diciembre exclusivamente en HBO y HBO GO. Luego de ser abandonada por Jules en la estación de tren y con una recaída, el primer episodio especial sigue a Rue (interpretada por la ganadora del Emmy Zendaya) mientras celebra la Navidad. Escrito y dirigido por el creador de la serie, Sam Levinson, el episodio titulado Trouble Don’t Last Always, también está protagonizado por Colman Domingo quien fue parte de la primera temporada.

“Dime quién soy”

Madrid, 1998. Un hombre llamado Albert James deja una enorme biografía sobre el escritorio de Javier, un exitoso editor. Es la historia de la madre de Javier que nunca conoció, Amelia Garayoa. Antes de que el destino pueda finalmente reunir a madre e hijo, Amelia habrá emprendido un largo viaje comenzando en el tumultuoso Madrid de 1934. Allí conoce a Pierre, un carismático joven periodista francés y revolucionario, a quien Amelia acompaña a Buenos Aires por amor y sed de aventuras. En esa ciudad, la diva de la ópera Carla Alessandrini toma a Amelia bajo su protección, convirtiéndose en la madre sustituta y mejor amiga de la joven española. El viaje personal, romántico y político de toda la vida de Amelia la llevan a vivir experiencias que le cambiarían la vida a cada paso.

“Mujercitas”

El 19 de diciembre, la directora Greta Gerwig (Lady Bird) presenta su versión de la célebre novela de Louisa May Alcott. El filme sigue a las hermanas Jo, Meg, Amy y Beth March (interpretadas por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scanlen), cuatro jóvenes decididas a ser dueñas de su propio destino. Además, el elenco cuenta con las ganadoras del Óscar® Laura Dern y Meryl Streep.

(Le recomendamos: Maratón de “Harry Potter” y otros estrenos de HBO en noviembre de 2020).

“Cats”

Con un elenco estelar que incluye a Ian McKellen, Judi Dench, Rebel Wilson, James Corden, e Idris Elba, el ganador del Oscar® Tom Hooper (Los Miserables) trae a la pantalla esta moderna adaptación del famoso musical de Andrew Lloyd Webber sobre una tribu de gatos que compiten por ascender a una nueva vida.

“Bad Boys para siempre”

El 12 de diciembre, los detectives Mike Lowrey (el nominado al Óscar® Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) regresan para otro rodeo por las calles de Miami. Recién incorporados al nuevo equipo de élite de la policía, esta vez se lanzan a una caza explosiva para detener a Isabel y Armando Aretas (Kate del Castillo y Jacob Scipio), madre e hijo líderes de un brutal cartel de drogas.

(Le puede interesar: “Miedo profundo”: el nuevo thriller de suspenso de Eurochannel).

Estreno “temporada de documentales”

The mystery of db cooper - 1 de diciembre

Baby god - 8 de diciembre

Alabama snake - 15 de diciembre

The art of political murder - 16 de diciembre

Último episodio

Murder on middle beach - 6 de diciembre

Foodie love - 18 de diciembre

His dark materials - 28 de diciembre

Industry - 28 de diciembre

Última oportunidad de ver en HBO GO

Hotel artemis - 13 de diciembre

Fantastic beasts: crimes of grindelwald - 14 de diciembre

The posession of hannah grace - 14 de diciembre

Mile 22 - 21 de diciembre

Escape room - 31 de diciembre