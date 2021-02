Nuevas temporadas de “Hard” y “La peste” y el estreno del documental “Ronaldo” hacen parte de las novedades.

La parrilla del canal HBO, y por lo tanto el contenido en la plataforma HBO GO se renueva este mes con la nueva temporada de la serie brasileña “Hard” y con lanzamientos como “Ronaldo”, un documental que se emite este martes 2 de febrero a las 6:20 de la tarde.

* Le puede interesar: Novedades en Disney+ para febrero.

El audiovisual lleva al público al interior de la vida y pensamientos de uno de los mejores futbolistas del mundo durante el año más importante de su carrera: el 2013 cuando ganó el prestigioso Balón de Oro.

A través de una conversación profunda con el jugador, “Ronaldo” se mete en la piel de lo que es ser quizás la persona más famosa del planeta revelando un lado de Cristiano Ronaldo que el mundo nunca ha visto. La producción va más allá y no solo muestra el perfil de una superestrella del fútbol y de cómo se formó, sino una completa radiografía del sacrificio, dolor y determinación que CR7 ha puesto para convertirse en el mejor de todos los tiempos.

El documental se filmó en Madeira, Portugal, el lugar de nacimiento de Cristiano y en donde inició su carrera profesional con Sporting de Lisboa; y en Madrid, mientras era jugador del Real Madrid. “Ronaldo” cuenta la historia del astro desde su niñez hasta el 2015 alternando entrevistas con su familia y amigos -incluyendo a su hijo Cristiano Jr., su madre María Dolores dos Santos Aveiro, y sus hermanos Hugo, Elma y Kátia.

Nuevas series

“La zona” (5 de febrero) Años después de un accidente nuclear en el norte de España, el detective Héctor Uría, único superviviente del primer grupo que acudió en socorro de la central, vuelve a la zona de exclusión para investigar un brutal y extraño asesinato. Durante el proceso, Héctor descubre que no solo un nuevo orden social sino también una nueva forma de vida comienza a abrirse paso en la zona.

“Hard, segunda temporada” (21 de febrero) La serie sigue a Sofia (Natália Lage), una ama de casa dedicada y conservadora que debe reevaluar sus valores al descubrir que la herencia de su fallecido marido viene en el formato de una productora de películas pornográficas, Sofix. En la nueva temporada, Sofia es seducida por el mundo porno haciendo realidad las fantasías de sus clientes, pero tiene que lidiar con los prejuicios de su familia y con la nueva carrera de Marcello (Julio Machado).

* Puede leer también: Netflix: estos son los estrenos de febrero de 2021.

“La peste, segunda temporada” (22 de febrero) En la segunda mitad del Siglo XVI, Sevilla era la metrópoli del mundo. Puerta de luz entre América y Europa. Ciudad donde la riqueza florecía con facilidad gracias al comercio internacional, al oro, la plata; a la convivencia de nacionales y extranjeros: cristianos, judíos conversos, moriscos, esclavos, libertos, pícaros, ladrones, prostitutas, nobles y plebeyos. Sin embargo, también era una puerta de sombras por la basura, hambrunas, inundaciones y epidemias.

Durante una plaga de peste el ex militar Mateo regresa, honrando su palabra, para rescatar al hijo de un amigo fallecido. Mateo huyó de la ciudad debido a la condena impuesta por la Inquisición luego de haber sido acusado de imprimir libros prohibidos. Antes de su salida, Mateo es arrestado por los alguaciles del Gran Inquisidor, quien promete perdonarle la vida a cambio de resolver una serie de asesinatos con tintes diabólicos.

Películas de estreno

“Historias de miedo para contar en la oscuridad” (6 de febrero) Basándose en la aclamada saga literaria de Alvin Schwartz, el ganador del Óscar, Guillermo del Toro, da vida a los escalofriantes cuentos de terror que aterrorizan a un grupo de adolescentes. El filme sigue a cuatro amigos que, después de hallar un misterioso libro, no tardan en descubrir que sus horribles historias se hacen realidad... con ellos como protagonistas.

“Dolittle” (20 de febrero) Robert Downey Jr. encarna a Dolittle, el famoso y excéntrico doctor y veterinario que tiene la capacidad de hablar con los animales. En esta versión de la época victoriana, Dolittle vive aislado en su mansión acompañado solo por sus exóticos animales. Pero cuando la reina cae gravemente enferma, el huraño doctor tendrá que viajar a una mítica isla para encontrar la cura.

Otras películas y documentales

“La fotografía” (13 de febrero), “Black art: in the absence of light” (febrero 9), “Yusuf Hawkins: tormenta sobre Brooklyn” (16 de febrero), “Fake famous” (febrero 23), “El pasado que nos une” (27 de febrero).

* Le recomendamos: “Matarife” ahora será transmitida en cadena francesa.