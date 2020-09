Ewan McGregor y Charley Boorman viajan en moto, pasan por Colombia y lanzan serie

Apple TV+ lanza el tráiler de “Long Way Up”, producción que se estrenará el 18 de septiembre.

Ewan McGregor y Charley Boorman recorrieron el continente americano. En moto viajaron 13.000 millas durante 100 días a través de 16 cruces fronterizos y 13 países. La aventura de estos hombres comenzó en Ushuaia, el extremo más al sur de Latinoamérica, y desde ahí comenzaron una travesía que califican como “la más desafiante hasta la fecha”.

Todo esto quedó registrado en una serie documental “Long Way Up”, la cual lanzarán el próximo 18 de septiembre en Apple TV+.

Los televidentes podrán ver cómo McGregor y Boorman pasaron por Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica y México.

Estos amigos hicieron el viaje en prototipos eléctricos de Harley-Davidson, LiveWire, “para contribuir a la sostenibilidad del planeta” y fueron seguidos por sus colaboradores desde hace mucho tiempo, los directores David Alexanian y Russ Malkin, quienes viajaron en Rivians eléctricos.

Ewan McGregor es uno de los actores más conocidos de Hollywood. Su cinematografía abarca títulos como “Trainspotting”, “Star Wars”, “El Gran Pez”, “Lo Imposible” y más recientemente “Doctor Sueño”, mientras que en televisión ha protagonizado “Fargo” y “Halston”.

En 1997 conoció a Charley Boorman, un actor y aventurero hijo del cineasta John Boorman. Desde entonces, este par de amigos decidieron compartir la experiencia de viajar en moto por diferentes partes del mundo.

Han estado en Londres, Europa central, Ucrania, Rusia, Kazajistán, Mongolia, Siberia y Canadá.

En 2007 lanzaron el documental “Long Way Down”, que se conoció como “Travesía con Ewan McGregor”, en el que exhibieron sus aventuras por Escocia, Europa y África.

Ahora, Ewan McGregor y Charley Boorman preparan el lanzamiento de “Long Way Up” un proyecto original de Apple que consta de once capítulos que se estrenarán cada viernes a partir del 18 de septiembre de 2020.

“Long Way Up” fue creada y producida por Ewan McGregor, Charley Boorman, David Alexanian y Russ Malkin.