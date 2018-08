Se estrenó este domingo en TNT Series

“Falco”: los detectives nunca pasan de moda

Daniela Suárez Zuluaga

Sobrevivir a un disparo en la cabeza puede ser un milagro, una bendición. Pero exigir que la vida continúe igual 23 años después puede ser una aspiración tan entendible como imposible. En agosto, TNT Series presenta Falco, una nueva serie original producida por Spiral International y Dynamo. Se trata de un thriller lleno de acción y suspenso que cuenta la historia del investigador policial Alejandro Falco, interpretado por Michel Brown, cuya vida y destino se verán alterados para siempre tras un procedimiento de rutina.

La serie cuenta con la dirección del mexicano Ernesto Contreras, dueño de 19 premios en festivales de cine internacionales por producciones como Las oscuras primaveras, Párpados azules y Sueño en otro idioma.

La propuesta audiovisual narra la historia del joven Alejandro Falco, quien en 1994 era un agente judicial de la policía del Distrito Federal en México. Su ascendente carrera estaba cimentada en su actuar honesto y eficiente, en un perfecto equilibrio que le aportaba un matrimonio feliz y una pequeña hija. Una armonía que se vio violentada durante el curso de la investigación de uno de los sucesos políticos más impactantes del país, instancia en la que Falco recibe un disparo en la cabeza que lo deja con vida, pero en un estado de coma que se prolongará por 23 años.

Su despertar no será sencillo. Todo a su alrededor cambió. México no es el país que él recuerda y la sociedad se ha transformado de manera radical. Aquellos que estaban cerca también son distintos y para su hija él es prácticamente un desconocido. A partir de esa realidad tendrá que enfrentarse a las innumerables consecuencias de su ausencia, mientras en el camino debe aceptar que no es más que el fruto del paso inexorable de los años y de su inexistencia. Pero Falco está decidido a recuperar la vida que ha perdido, a conquistar el cariño de su hija y a reactivar su carrera como investigador de la policía. Y no importa si el país que conocía y él ya no son los mismos.

Uno de los cambios más radicales a los que Falco tendrá que acoplarse es la llegada de las nuevas tecnologías, como internet y los dispositivos móviles, que para él terminarán convirtiéndose en una herramienta clave para su trabajo.

El elenco está integrado por experimentados actores y nuevos talentos. Además de Brown figuran las actrices Marina de Tavira y Karina Gidi. Además, participan Danae Reynaud, Hoze Meléndez, Enrique Arreola y Mauricio García Lozano.

Para Marina de Tavira, quien interpreta el papel de Carolina, esposa de Falco, conectar con su papel no fue nada difícil: “Es un personaje que desde que me lo propusieron me encantó, me pareció que tener que interpretar a una mujer que después de 23 años recupera al hombre que ya creía perdido, que fue el amor de su vida y además el padre de su hija, era fascinante. Sus conflictos amorosos son muy complicados y eso me gustó. Trabajar con Michel Brown fue increíble. Tuvimos una química inmediata y disfruté mucho de su compañía en este proyecto”, comentó la actriz.

El elenco en general coincide en que la serie es una producción que se destaca por su originalidad en México, pues, según Mariana de Tavira, nunca se había realizado una producción orientada al thriller, en la que dos detectives están intentando resolver varios crímenes y pasan por una cantidad de obstáculos que mantienen al espectador conectado con la historia.

Falco también resultó siendo un reto, tanto para el director, Ernesto Contreras, como para el resto del equipo de trabajo, sobre todo por la ambientación de la época y el hecho de que los protagonistas tenían que verse mucho más jóvenes al comienzo de la serie. “Creo que lo que más se nos dificultó fue hacer los personajes ambientados en los 90, que para nosotros serían 20 años menos, y bajarte la edad a la hora de actuar no es nada fácil, aunque en la producción lo resolvieron muy bien”, añadió la intérprete.

Los flashbacks son claves, porque ayudan al espectador a contextualizar más el relato de Falco antes del disparo en su cabeza, trayendo al presente varios recuerdos que lo ayudarán a identificar quién fue el responsable de su estado de coma durante más de dos décadas.

Para todo el equipo, pasar de actuar a ver su proyecto terminado fue gratificante. Según Contreras, “la serie cumplió todas las expectativas porque es muy adictiva y logra que cada capítulo cierre de alguna manera partes claves de la historia que se apoya en los recuerdos, pero también me impresionó ver, ya a través de la pantalla, la historia de Falco y cómo va evolucionando su vida, la relación con su hija, pero sobre todo cómo va resolviendo su propio caso. Me encantó el resultado”, señaló.

Falco es una serie con una estructura innovadora para la televisión y presenta a un héroe moderno en medio de interesantes casos que deberán ser investigados por el equipo. Asimismo existen robustas relaciones entre sus personajes, una visión fresca y dinámica de México, alejada de los estereotipos y la negatividad, así como una mezcla adecuada entre acción y drama, con algunos elementos de comedia.