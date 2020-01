¿"Falcon and the Winter Soldier" adelanta su fecha de estreno?

CulturaOcio - Europa Press

The Falcon y The Winter Soldier en una de las escenas de la película "Capitán América: Civil War". Cortesía Marvel

"The Falcon and the Winter Soldier" será la primera serie de Marvel para Disney + en llegar a la plataforma de streaming. La ficción protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan había sido anunciada, en un principio, para el próximo otoño, pero parece que su estreno podría adelantarse hasta el mes de agosto.

Así lo adelanta Deadline, después de informar de que el actor Noah Mills había sido confirmado para la serie. "Los detalles sobre el argumento y otros papeles siguen en riguroso secreto. Disney ha decidido no hacer comentarios. La serie, producida por Malcolm Spellman, se estrenará en Disney + en agosto", anunciaba el texto. (Lea: "The Falcon and The Winter Soldier" podría ser el ingreso de X-Men a Marvel)

Por el momento, ni Disney ni Marvel se han pronunciado acerca de este supuesto adelanto de "Falcon and The Winter Soldier", que se encuentra actualmente en pleno rodaje. A la ficción seguirán las series de "WandaVisión", recientemente adelantada a 2020, "Loki y Ojo de Halcón", junto con las series de "Moon Knight", "Ms.Marvel" y "She-Hulk", todas sin fecha de lanzamiento.

Dirigida por Kari Skogland, la serie está protagonizada por Mackie como Sam Wilson y Stan como Bucky Barnes, y contará con Daniel Bruhl dando vida al Barón Zemo, como ya hizo en "Capitán América: Civil War". Junto a él estarán Emily VanCamp como Sharon Carter y Wyatt Russell como un nuevo personaje llamado John Walker. Además, últimas informaciones revelaron que la villana de "Ant-Man y la Avispa", Fantasma, podría aparecer en la ficción.

Al mismo tiempo, Marvel Studios prepara varios largometrajes que verán la luz a lo largo de este año y del siguiente y que comenzarán con el estreno de "Viuda Negra" en mayo y seguirán con "Los Eternos" en noviembre. En 2021 llegarán las películas de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, "Spider-man 3", "Thor: Love and Thunder" o la secuela de "Black Panther", entre otras.