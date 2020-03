Film & Arts emite especial de “Inside the Actors Studio” para recordar a James Lipton

Redacción medios

El especial “Inside the Actors Studio” se emitirá en Colombia el domingo 8 de marzo a las 7:00 pm por Film & Arts.

James Lipton, el actor estadounidense convertido en académico y que por décadas entrevistó a los artistas más importantes de Hollywood, falleció a los 93 años el 2 de marzo de 2020, y para conmemorar su legado el canal Film & Arts emitirá este domingo una de las mejores entrevistas de su programa, “Inside the Actors Studio” junto al actor, Ted Danson de “The Good Place”.

James Lipton fue una figura icónica del entretenimiento entre 1994 y 2018. Actor de corazón y creativo de profesión, logró 15 nominaciones al Emmy y un premio a la trayectoria gracias a su incansable curiosidad y profesionalismo.

Se desempeñó como decano emérito de la Actors Studio Drama School de la Universidad Pace de Nueva York durante varios años. Fue el responsable de encabezar su famoso programa de entrevistas, “Inside the Actors Studio", que le permitió conocer a fondo a grandes estrellas como Robert De Niro, Michelle Pfeiffer y Steven Spielberg.

En su último programa, el icónico presentador entrevistó al actor de comedia Ted Danson. En este emotivo encuentro, Danson relata su infancia en Arizona, sus inicios como estrella infantil y su papel como Sam Malone en el programa “Cheers”.

Ted Danson, tres veces ganador del Globo de Oro y dos veces ganador del Emmy, revelará sus recuerdos favoritos del programa, cómo fue trabajar con Shelley Long, la actriz detrás del interés amoroso de Sam, Diane, y por qué finalmente sintió que era hora de abandonar la serie después de 11 temporadas. En el episodio, el público también aprenderá acerca de los papeles favoritos de Danson en películas y televisión, incluyendo “Something About Amelia”, “Three Men and a Baby”, “Body Heat”, “Damages”, “Bored to Death” y su papel actual en “The Good Place” junto a Kristen Bell.

Durante las 22 temporadas que dieron vida a “Inside The Actors Studio”, James Lipton recibió a más de 300 famosos, incluidos muchos ganadores de los Oscar y Emmy, que compartieron los secretos de su oficio con él y su audiencia de estudiantes de cine y teatro ante las cámaras de televisión durante una hora de emisión.

Entre ellos se sentaron y conversaron en divertidas y profundas entrevistas el entrañable Robin Williams, la actriz Michelle Pfeiffer, el director Steven Spielberg, la cantante Barbra Streisand, el admirable Robert De Niro y el actor Bradley Cooper quién fue estudiante de la academia realizando preguntas desde la platea y pasó a ser un invitado estrella del show.