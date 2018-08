Final de "House of cards" se estrena el 2 de noviembre con nuevos personajes

Imagen de la temporada final de "House of cards".

El próximo 2 de noviembre se lanza por Netflix la última temporada de "House of cards", en la que el personaje Claire Underwood, interpretado por Robin Wright, asume la presidencia de Estados Unidos. Pero estar en el poder no significa que Underwood pueda respirar tranquila, pues la lucha por mantenerse en la cima apenas comienza. (Le puede interesar: Ante estreno de "House of Cards", Robin Wright se aleja del caso Kevin Spacey).

Hay que recordar que esta sexta y última temporada de "House of cards" es la primera sin el protagonista habitual, Kevin Spacey, quien encarnó a Frank Underwood hasta que en 2017 fue despedido del programa por los casos de abuso sexual que tiene en su contra. (Le recomendamos leer: La situación de Kevin Spacey, cada vez más complicada).

Por eso, los guionistas tuvieron que trabajar a contrareloj para modificar la trama y poder continuar con el rodaje. Esos cambios en la historia están a cargo de los actores nominados al Óscar, Diane Lane y Greg Kinnear, quienes interpretan a Annette Shepherd y Bill Shepherd, hermanos herederos de Shepherd Unlimited, un conglomerado industrial líder cuyas fundaciones familiares ejercen una poderosa fuerza detrás del panorama político estadounidense.

Los dos comparten una visión para el futuro de América, así como un pasado complicado con los Underwood. (Puede ver: Netflix en septiembre de 2018: ¿Qué hay para ver?).

Por otra parte, el actor Cody Fern interpreta a Duncan Shepherd, el ambicioso y dedicado hijo de Annette, que representa la próxima generación de jugadores de poder de Washington D.C.

Lanzada en 2013, "House of cards" sigue la historia de los Underwood y su ambición de poder. Durante las primeras cinco temporadas Kevin Spacey encarnó al político y experto manipulador Frank Underwood. El artista fue despedido en noviembre de 2017 tras el escándalo que provocó Anthony Rapp tras acusar a Spacey de acoso sexual, quien en un comunicado anunció que es homosexual. (Contexto: Kevin Spacey, un ídolo caído en desgracia).

Tras esa denuncia, varios testimonios se sumaron a la acusación e incluso trabajadores y exempleados de "House of Cards" señalaron que habían sufrido agresiones y abusos sexuales por parte de Spacey durante la producción de la serie. (Le puede interesar: La historia de Kevin Spacey y la escena más turbia de House of Cards).

"House of cards" se convirtió en la primera serie original online en recibir múltiples nominaciones en los Primetime Emmy Awards. La serie ha recibido 53 nominaciones al Emmy hasta la fecha, con siete victorias -- incluyendo el primer Emmy para un servicio de streaming con el triunfo de David Fincher por mejor dirección para una serie dramática. "House of cards" recibió seis nominaciones a los Globos de Oro y obtuvo dos victorias. La histórica serie ha recibido 11 nominaciones a los premios SAG con dos victorias; un premio AFI; cuatro nominaciones a los Writers Guild Awards, con un triunfo; dos nominaciones a los premios Bafta; cuatro nominaciones a los Producers Guild Awards; dos a los Directors Guild Awards y un premio Peabody, entre otros reconocimientos.