Freddie Highmore, la aventura de ser “The Good Doctor”

El protagonista, que también ha actuado en “Finding Neverland”, “Charlie y la fábrica de chocolate” y “Bates Motel”, habla de su personaje del doctor Shaun Murphy en la exitosa serie de Sony.

¿Fue intimidante la experiencia de escribir un capítulo de “The Good Doctor” con el guionista David Shore?

David Shore es un narrador tan magistral, así que aprender y trabajar con él fue un honor, en realidad. Dijo que debía escribir el primer episodio de la temporada de The Good Doctor, lo que fue un poco estresante. Si saliera mal a mitad de temporada todo el mundo se olvidaría de ello. Estuve en proceso colectivo durante un mes y luego escribí yo solo. Trabajar en ello se siente agotador, así que, si tengo la oportunidad de contribuir de otras maneras, entonces tiene perfecto sentido.

También dirigió un episodio, ¿cómo fue ese debut como director?

Yo dirigí un episodio de Bates Motel y luego el episodio quince de este programa cuando se presenta el personaje de Daniel Dae, así que fue una gran experiencia. Lo raro es que siempre me quedo con el acento americano de Shaun en el set, excepto cuando dirigí, cunado de repente mi acento británico volvió. Tal vez el acento británico le da cierta autoridad o algo así.

Y se trataba del proyecto de Daniel Dae Kim inicialmente, así que debió haber sido un buen momento para que apareciera...

Lo que fue encantador es que todos lo conocíamos tan bien y se sentía increíblemente cómodo. Es un personaje que sé que él y David habían estado discutiendo durante mucho tiempo y se sintió más orgánico, como algo que se había estado construyendo durante bastante tiempo. Eso lo hizo más divertido.

El desarrollo de su personaje es significativo en esta temporada, curiosamente en el cine los personajes autistas tienden a ser muy estáticos. ¿Qué piensa al respecto?

Hay muchos conceptos erróneos sobre el autismo en general y creo que uno de ellos es que no experimentan una gama tan completa de emociones como lo hacen las personas neurotípicas. Por supuesto que eso no es cierto en absoluto. Esa idea de Shaun cambiando y evolucionando con el tiempo es una razón por la que quería asumir el papel en primer lugar. Hubiera sido falso y no muy entretenido si no cambiara y creciera como persona. Cuando empezamos la primera temporada era la primera vez que estaba en una gran ciudad y ahora se ha conectado con la gente y vemos un poco más sobre por qué ama a ciertas personas.

¿Cómo es esta segunda temporada para el doctor Shaun Murphy?

Una de las historias más grandes fue la reversión de la relación entre él y el doctor Glassman, quien fue su mentor desde el principio, y cuando le diagnosticaron cáncer, Sean tuvo que intervenir y tratar de cuidarlo. Eso era un arco realmente encantador para los dos en la segunda temporada. También intentamos que Shaun encontrara su voz y sintiera que podía expresar sus opiniones de cierta manera por primera vez, en lugar de rehuir el conflicto. Al final del último episodio no pasará algo tan bueno para él, pero no voy a dar spoilers...

¿Ha recibido algún comentario de grupos involucrados con la comunidad del autismo?

Yo creo que las interacciones más significativas que todos hemos tenido en el programa son con personas que están en el espectro o que están involucradas en la comunidad del autismo de alguna manera. Hay un aprecio y una conciencia de que esto solo puede ser un punto de partida para una conversación. Es fácil ver el programa y tal vez saltar a la conclusión de que todos con autismo serán como Shaun, lo cual no es cierto. Él no está allí para representar a todos en el espectro de la misma manera que un personaje neurotípico nunca va a representar a todos los que lo son.

¿Ya hay planes para una tercera temporada de “The Good Doctor”?

Sí, estamos de vuelta en Vancouver, pero aún no ha empezado el proceso, así que cualquier cosa que yo diga es ociosa. Una de las cosas bonitas acerca de tener la acogida temprana es saber que podemos mantener a todo el grupo junto con el mismo equipo. Empezamos a mediados de junio.

¿Tiene alguna ambición de escribir y dirigir próximamente?

Yo no creo que lo haya arruinado demasiado, así que espero que me dejen volver a escribir y dirigir.

Al interpreta a un médico en la ficción, ¿siente que podría ayudar a alguien en un caso de emergencia con sus conocimientos en medicina?

No. Sería muy peligroso para todos porque lo que yo tengo es un falso conocimiento acumulado sobre el tema. Creo que es mejor para mí mantenerme alejado de esta profesión y solo practicarla en la pantalla.