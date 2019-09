La serie tuvo 236 episodios

“Friends”: 25 años siendo los mejores amigos

Manuela Valencia - @manuvalenciag

Un sofá naranja, una clásica taza de café y una puerta lila adornada con un marco dorado pasaron de ser elementos ordinarios a icónicos referentes de una de las series que han marcado a varias generaciones. En medio de este escenario gráfico se contó la historia de Friends, la popular comedia que narra los altibajos de la vida cotidiana de seis amigos que residen en Manhattan (Nueva York) durante los años 90.

Acompañados de un café en el Central Perk, los romances fugaces, pleitos, conflictos familiares, triunfos personales y cambios importantes en sus vidas fueron las circunstancias a las que se enfrentaron juntos Mónica, Joey, Rachel, Chandler, Phoebe y Ross durante los 236 episodios en los que se enmarca la historia.

Además de los elementos visuales y la pegadiza canción que acompaña el inicio de cada capítulo (I’ll Be There for You, interpretada por The Rembrandts), las ostensibles particularidades de los personajes le dieron una identidad a la narrativa que permitió que su éxito siga vigente y en crecimiento 25 años después de su primera emisión en la pantalla chica.

Algunas de ellas son los chistes inoportunos pero inteligentes de Chandler (interpretado por Matthew Perry), quien se resignó al rechazo de las mujeres y compartía gran parte de su vida con Joey (Matt LeBlanc), un actor que buscaba incansablemente su estrellato y que usaba una efectiva manera para atraer a las mujeres. Sus habilidades contrastaban significativamente con la torpeza de Ross (David Schwimmer), un hombre con poca suerte para las relaciones estables y que utilizaba su intelecto y conocimientos sobre la era mesozoica para coquetear.

Los caprichos de niña consentida de Rachel, una mujer amante de la moda y con un estilo deslumbrante a quien dio vida Jennifer Aniston, eran frenados por la madurez, disciplina y alocada obsesión por el orden de su mejor amiga, Mónica, protagonizada por Courteney Cox, una excelente chef que desde su adolescencia soñaba con casarse y ser mamá. Aunque la rudeza de Phoebe (Lisa Kudrow), intérprete de extrañas canciones y quien usaba los recuerdos de su caótica infancia para generar empatía, ocasionaba algunas controversias dentro del grupo, su espíritu de moderadora ayudó a limar asperezas en más de una ocasión.

Otro de los sellos de recordación para sus seguidores es que la cotidianidad de la serie se vio ocasionalmente interrumpida por el paso de personajes secundarios interpretados por celebridades de primera fila en Hollywood durante los 90, como Brad Pitt, Robin Williams, Ben Stiller, George Clooney, Bruce Willis, Julia Roberts, Reese Witherspoon, entre otros.

Friends se estrenó el 22 de septiembre de 1994, en la cadena televisiva NBC, y se despidió el 6 de mayo de 2004 en Warner Channel, tras la conclusión de las diez temporadas que le dieron cuerpo a una de las comedias más exitosas de la historia, premiada con el Emmy, el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos y el Bafta, entre otros galardones.

La producción continúa dándole la vuelta al mundo y sumando seguidores de todas las edades. Esto no solo da cuenta del impacto en la cultura popular que todavía tiene, sino que además representa para el elenco una ganancia anual de aproximadamente US$20 millones al año, ya que sigue generando US$1.000 millones anuales para Warner Bros.

Las opiniones han estado divididas al pensar en la grabación de un reencuentro después del último café compartido en el Central Perk 14 años atrás, ya que, si bien algunos aseguran que sería una oportunidad para fortalecer aún más su éxito, otros de sus seguidores temen que se pierda la magia de la conclusión con la que quedaron satisfechos en el episodio número 236. Aun así, los miembros del elenco han negado en reiteradas ocasiones que se retomarán los papeles en algún momento.

Sin embargo, para contrarrestar la nostalgia, en este aniversario Warner Channel organizó una serie de eventos alrededor del mundo para revivir los momentos más icónicos de la producción. Desde el miércoles 18 de septiembre comenzó a emitir las diez temporadas en una maratón de 24 horas continuas, la cual finaliza este domingo. Además creó una aplicación para dispositivos móviles, en la que los fanáticos podrán encontrar citas memorables de la serie, marcos, filtros para fotos, stickers, juegos de trivia y recetas inspiradas en algunas escenas, como las mermeladas de Mónica.

El icónico sofá naranja en el que el elenco se reunía para tomar café fue traído desde Los Ángeles hasta Bogotá y estuvo del 7 al 19 de septiembre, con el fin de que los seguidores de la serie interactuaran con la pieza. El evento para cerrar la celebración se llevó a cabo este sábado, en las inmediaciones del Parque de la 93, donde se recrearon lugares y momentos especiales de la serie con la que crecieron, se identificaron y rieron durante diez años.

Con el paso de los años, la amistad entre Chandler, Mónica, Phoebe, Joey, Ross y Rachel se ha venido inmortalizando con la aparición de nuevas generaciones que siguen su historia y la viven con el mismo entusiasmo que lo hacían quienes esperaban con ansias las noches de los jueves su emisión en la pantalla chica (1994 a 2004), cuando alcanzó a superar los 29 millones de espectadores por temporada. Sin duda, Friends se ha consolidado como un ícono mundial de la comedia de situación y un referente del valor de la amistad.