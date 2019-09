"Game of Thrones" lidera los premios Emmy con diez galardones

-Agencia Europa Press

Aunque aún no se ha celebrado la ceremonia en la que se hace entrega de los Emmy, los primeros premios de la academia de televisión estadounidense ya se han repartido. Y, de momento, la lista de ganadores la encabeza Game of Thrones (Juego de Tronos), a la que siguen, de cerca, Chernobyl, Free Solo y Marvelous Mrs. Maisel. (Le puede interesar: "Game Of Thrones" tendrá una segunda precuela centrada en la historia de los Targaryen)

La serie de HBO consiguió 10 de las 18 estatuillas a las que estaba nominada, mientras que la exitosa miniserie sobre el desastre nuclear consiguió un total de 7 premios de los 19 a los que optaba. Mismo número de galardones consiguió Free Solo, el documental de National Geographic ganador del Óscar. (Lea también: Documental "Free Solo" sigue al hombre que escaló sin cuerdas un muro de 914 metros)

Marvelous Mrs. Maisel, otra de las favoritas, se llevó un total de 6 premios. Por su parte, las producciones de Netflix con mayor éxito fueron Muñeca rusa. que consiguió un total de tres premios, y Así nos ven, uno de los rivales de Chernobyl en la categoría de miniserie, que también se llevó un premio.

Debido al gran número de galardones repartidos por la academia de televisión, los Emmy se entregan en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Los Ángeles, y los Primetime Emmy, la gala sin presentador con las categorías restantes, que se celebra el próximo domingo 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

En la categoría de mejor serie dramática, Juego de Tronos competirá con Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us.

Entre las comedias, Veep y Marvelous Mrs. Maisel son las favoritas para llevarse el galardón, aunque también cuentan con grandes rivales, como Barry, Fleabag, Muñeca rusa, The Good Place y Schitts Creek.

En el apartado de miniserie, las candidatas son Chernobyl, una de las sensaciones de este año, Así nos ven, Fuga en Dannemora, Fosse/Verdon y Heridas abiertas.