Greeicy Rendón: "Me parece muy difícil juzgar a la gente"

El Espectador

Es su primera vez como jurado y, además, en un concurso de talento musical para cantantes profesionales. ¿Cómo se preparó para abordar este reto?

Aún no me acostumbro, porque hay mucha gente talentosa y si nos vamos a la comparación, que no hay que hacerla, son muchos los que tienen, quizá, mayor experiencia que yo. Me preparé mentalmente. Cuando me hicieron la llamada para formar parte del jurado dije que no, porque me parece muy difícil juzgar a la gente; quién soy yo para hacer eso. Me cuestioné demasiado, así que después me quedé pensando y dije, “bueno, si la vida me está dando la oportunidad de hacerlo, pues toca aprovecharla”. Sabía que me iba a encontrar con voces superiores a la mía; es obvio porque esto es A otro nivel, pero creo que el oído y el conocimiento los tengo y una cosa es cantar y otra es el criterio que tienes para opinar sobre el talento de alguien más.

No ha sido fácil, porque en la etapa del programa en la que entramos, que es la del Ascensor, ya pasó Canta conmigo, llegan los mejores y es difícil decirles a ellos, que pasaron el gran filtro, que no pasan a la siguiente fase. Todo el mundo tiene otro nivel, así que es un trabajo de encontrar la manera y empezar a fijarte en otras cosas del personaje, porque la voz es muy buena, pero uno empieza a jugar con todo lo que envuelve a este atributo, como el cuerpo y el carisma; cosas que empezamos a detallar en cada personaje para darle recomendaciones.

Retomando su respuesta, ¿cómo se ha sentido frente a las críticas de algunas personas que aseguran que le falta mucha experiencia para ser un jurado “A otro nivel”?

Tienen razón a la hora de decir que muchas más personas con experiencia podrían estar sentadas ahí. Sé que el canal hizo una investigación antes de invitar a los jurados a formar parte del elenco. Yo también me lo cuestioné: a ver, venimos de Fonseca, Andrés Cepeda y Silvestre Dangond, y ellos tienen mayor trayectoria, Solo tengo 27 años y mi carrera está empezando. Desde los cinco años estoy en la industria musical haciendo mi carrera, pero siento y entendí que una cosa es mi talento, pero el oído lo tengo. Cuento con un gusto musical y una experiencia suficiente para opinar, con todo respeto, sobre algo. Aquí no se trata de quién sabe más o menos, también el arte y la música son un sentir.

Ha desempeñado los dos roles en el escenario: como participante y ahora como jurado. ¿Cuál lado es más difícil?

Los dos. Creo que en mi caso personal es ser jurado, hay más tranquilidad porque a ti no te van a sacar, pero estás hablando de cada participante y a mí me cuesta mucho comparar, porque cada uno es distinto, son cosas más de gusto.

Los concursantes que pasan por “A otro nivel”, como Jessi Uribe, terminan convirtiéndose en grandes estrellas, es como si fuera una puerta de entrada a este mundo de la industria musical.

Claro, primero porque estamos mostrando todo el talento. Es una plataforma bien especial y bonita para los artistas que, quizás, están buscando esta oportunidad para que el público los vea. La televisión es poderosa y si la gente se conecta contigo, independiente de que salgas, se quedan con tu nombre y con lo que eres. Es algo que he dicho muchas veces y siempre lo repito: tanto el que gana como el que no tienen que seguir trabajando. No porque hoy estoy curada quiere decir que estoy relajada, yo sigo trabajando en mi proyecto y cuando termine esto me toca trabajar aún más.

¿Ese dicho también lo pone en práctica?

Claro, sigo con mi proyecto musical, que es una carrera que nunca para. El hecho de que esté consolidada no quiere decir que deje de sacar música. Estoy en el momento donde se está fortaleciendo más mi carrera, me estoy conociendo, encontrando mi sonido, lo que me gusta y quiero hacer. Lo que siempre digo es que cuando uno está haciendo lo que realmente le gusta, todos los sacrificios y los momentos duros, donde uno dice que no más, son los que te dan el impulso para seguir adelante.

Aparte de “A otro nivel”, ¿cuáles son sus próximos planes?

Viene mucha música. Estamos trabajando en mi segundo disco, donde Mike (Bahía) me está ayudando mucho. También, acabo de sacar una canción con él que es la versión de “Si tu amor no vuelve”, del maestro Wilfran Castillo. Más adelante esperamos sacar el video oficial.

Es su segundo disco de estudio, ¿se podría decir que vamos a ver la consolidación de Greeicy Rendón?

Así es. El primer disco lo resumo como aprendizaje, era la primera vez en mi vida que hacía uno y entendí que las cosas con afán no fluyen. Sé que en el tercer disco tal vez pueda decir que estoy más evolucionada, pero con este que voy a sacar este año estoy segura de que evolucioné y siento que estoy encontrando mi sonido. Esto lleva trabajo, porque siempre busco que mis canciones dejen un mensaje, como un propósito. Este disco lo estoy amando mucho más que el anterior.

¿Cómo es su sonido?

Siento que soy de todo. Para mí la música es una sola. Siento que estamos acentuando mucho más ese lado pop de Greeicy y de toda la vida, pero con la base urbana, porque me encanta el baile.