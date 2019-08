¿Habrá quinta temporada de "La Casa de Papel"?

-Agencia Europa Press

"Estamos rodando la cuarta temporada y me da la impresión de que no se acaba ahí", afirmó la actriz Itziar Ituño, quien interpreta a la exinspectora Raquel Murillo, ahora conocida como Lisboa, en una entrevista publicada por el diario El País.

La banda no la va a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí dentro del banco", reveló la actriz Itziar Ituño (Lisboa).

La banda no la va a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí dentro del banco", reveló la actriz Itziar Ituño (Lisboa). Agencia Europa Press

Con la tercera temporada batiendo récords desde su estreno en Netflix, y con una cuarta temporada en pleno rodaje pero todavía sin fecha de estreno, las andanzas de El Profesor, Tokyo, Denver y compañía podrían tener quinta temporada. Así lo dejó entrever Itziar Ituño, la actriz que da vida a la exinspectora Raquel Murillo, apodada ahora como Lisboa.

"Estamos rodando la cuarta temporada y me da la impresión de que no se acaba ahí", afirmó la actriz en una entrevista publicada por el diario El País en la que también reflexiona una vez más sobre el 'boom' de la serie tras el estreno en Netflix que convirtió La Casa de Papel en "una puerta al mundo" y asegura que ella nunca se ha enamorado de su enemigo, como le ocurre a su personaje en la ficción con El Profesor.

No es la primera vez que la actriz vasca ofrece detalles del futuro de la popular serie de Netflix. Hace unos días, en una entrevista concedida a Fanpage Italia durante su presencia en el festival de cine italiano Social World Film Festival avanzó que en los nuevos capítulos "la parte de la policía va a estar muy dura y va a haber mucho drama dentro de la banda".

"No, no lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí dentro del banco y no lo van a pasar bien", reveló Ituño.

Los ocho capítulos que componen la tercera temporada de La Casa de Papel vieron la luz en Netflix el pasado 19 de julio. La cuarta temporada está ultimando su rodaje y, aunque aún sin fecha oficial de lanzamiento, todo indica que su estreno tendrá lugar en la primera mitad del próximo año.