¿Habrá segunda temporada de "Drácula" en Netflix?

CulturaOcio - Europa Press

Drácula, la nueva adaptación de la novela de Bram Stoker, producida en colaboración entre la BBC y Netflix, trajo de vuelta al vampiro más célebre de todos los tiempos en una controvertida miniserie de tres episodios que no dejó indiferente a nadie. Aunque no se esperaba que la serie fuera a tener una segunda temporada, esto podría cambiar en un futuro cercano.

Claes Bang, actor danés que da vida al príncipe de las tinieblas, confirmó su deseo de volver en una hipotética segunda temporada y comentó cuáles son las posibilidades de que esto ocurra, todo ello durante una entrevista concedida a Collider. (Puede leer: "Drácula": seis diferencias entre la serie de Netflix y la novela de Bram Stoker)

"Estoy seguro de que se está hablando de ello, pero no creo que haya novedades. No he oído nada. Yo estaría realmente feliz de hacer una (temporada) más", explicó el actor.

Bang describió su experiencia en el proyecto como "algo encantador y satisfactorio" que le ha sido "muy divertido de grabar".

"Lo cierto es que he intentado averiguar si había algo en marcha, pero no creo que hayan comenzado las negociaciones", aseguró el vampiro. "Creo que Netflix y la BBC están evaluando cómo hacerlo", añadió. (Lea: Nuevo tráiler de "Drácula", la nueva miniserie de BBC-Netflix)

El actor, quien está feliz con dar continuidad a su papel, lamenta no tener más información al respecto.