“Hannah Montana”: 15 años de la serie de Disney protagonizada por Miley Cyrus

Desde este miércoles el canal y la plataforma digital lanzan el especial que incluye películas, episodios crossover y las cuatro temporadas del programa.

El 24 de marzo de 2006 Disney emitió el primer episodio de “Hannah Montana”, la serie protagonizada por Miley Cyrus, quien dio vida a Miley Stewart, una chica de Tennessee que lleva una vida típica de adolescente en Malibú, pero esconde un secreto único: es también la superestrella pop Hannah Montana.

Durante cuatro temporadas y 101 episodios, este proyecto de Disney Channel cautivó a la audiencia con la historia y permitió que Miley Cyrus, quien hizo su debut actoral en la serie, se proyectara como una estrella.

“Hannah Montana” se emitió hasta el 16 de enero de 2011 y para celebrar los 15 años de su lanzamiento Disney+ programa, desde este 24 de marzo, una sección destacada titulada “Hannah Montana” que reúne todo el contenido asociado: las cuatro temporadas, un especial musical “Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de dos mundos en concierto”, y “Hannah Montana: La película”, estrenada en cines en 2009.

Algunos datos sobre el fenómeno Hannah Montana

Proyecto de familia

“Hannah” Montana fue, desde un primer momento, un proyecto de familia. En la serie, el papel del padre de Miley Stewart es interpretado por el cantante de música country Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus. El talento musical de Billy Ray se aprovechó en más de una oportunidad en la historia, con el artista cantando en escena en varios episodios.

Historias entrelazadas

Durante los años de emisión de la serie en Disney Channel, los fans de “Hannah Montana” disfrutaron en dos oportunidades de un cruce memorable de estrellas del canal. El episodio 12 de la primera temporada –titulado “¿De nuevo en la carretera?”- entrelaza la trama con la de la serie Zack y Cody: Gemelos en acción.

En la temporada 3, en tanto, el episodio 20 se titula “Chica super(sticiosa)” y encuentra a Hannah Montana a bordo del yate SS Tipton, escenario de la serie Zack y Cody: Gemelos a bordo. De la misma manera, los personajes de Hannah Montana hicieron apariciones especiales en episodios de otras series de Disney Channel, como Es tan Raven y Los hechiceros de Waverly Place. Todos estos episodios se encuentran ya disponibles en Disney+.

Música inolvidable

¿Quién no recuerda la emblemática canción de apertura de Hannah Montana? “The Best of Both Worlds” puso a cantar y bailar al mundo entero, pero ese no fue el único tema amado por los fans. La serie cuenta con cinco álbumes de canciones originales editados por Walt Disney Records, con ritmos que abarcan el pop, el rock, la música country y más. A través de la playlist “Disney Channel Hits Latino”, las audiencias siguen disfrutando hoy de la música de Hannah Montana en las principales plataformas de audio de streaming y de descarga.

Emoción en vivo

Dos años después del estreno en Disney Channel, la gira en vivo de “Hannah Montana” por Estados Unidos quedó inmortalizada en “Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de dos mundos en concierto”, un especial musical que lleva a la audiencia detrás de escena para conocer la intimidad del tour y vibrar con los mejores momentos sobre el escenario. ¿Un regalo extra? Los Jonas Brothers se unen a Hannah en la gira para deleitar aún más a los fans.

Volver a las raíces

En 2009, las risas y la música de Hannah Montana se extendieron a los cines, donde los fans disfrutaron del estreno de “Hannah Montana: La película”. En el filme, que cuenta con el mismo elenco de la serie, Miley regresa a su pueblo natal de Crowley Corners, Tennessee para alejarse de las luces del escenario y los flashes, y reconectar con sus raíces.

Con una banda de sonido increíble, que incluye canciones icónicas como “The Climb” y “Butterfly Fly Away”, la película es un viaje conmovedor y muy divertido al ritmo de country y pop. Además, cuenta con participaciones de grandes estrellas como la cantante Taylor Swift, la presentadora Tyra Banks, y la banda Rascal Flatts.