HBO y HBO GO: esto es lo nuevo que hay para ver en abril de 2021

Este mes los televidentes pueden ver “Twist”, primera película original de HBO Latin America Movies basada en la obra de Charles Dickens, “Oliver Twist” y la serie “The nevers”.

Entre las novedades de HBO y HBO GO en abril de 2021 se destacan “Mare of easttown”, protagonizada por Kate Winslet; “The nevers” y el documental “Sergio Mendes: in the key of joy”.

Series

“El día de mañana” (5 de abril)

La producción narra la vida de Justo Gil, un hombre que llega persiguiendo sus sueños a la prometedora Barcelona de los años sesenta, junto a su madre enferma. Sin embargo, y con la idea en mente de forjar un futuro y encontrar el éxito, su camino se cruzará con el de la joven actriz Carmen Román, con quien escribirá su historia de amor; pero también con Miguel Román, un hombre que lo involucrará en temas de espionaje y secretos que le darán el tinte a la historia.

“The nevers” (11 de abril)

En los últimos años del reinado de la reina Victoria, Londres registra la presencia de los Touched (Tocados): personas, en su mayoría mujeres, que de repente manifiestan habilidades inusuales, algunas encantadoras, otras muy perturbadoras. Entre ellas están Amalia True (Laura Donnelly), una misteriosa e impulsiva viuda, y Penance Adair (Ann Skelly), una joven y brillante inventora. Son las líderes de ese nuevo grupo, creando una casa para los Touched, mientras enfrentan las fuerzas del… Bueno, prácticamente a todas las fuerzas, haciendo espacio a aquellos para quienes la historia, como la conocemos, no tiene lugar.

“Mare of easttown” (18 de abril)

Kate Winslet interpreta a Mare Sheehan, una detective de una pequeña ciudad en Pensilvania que investiga un asesinato local mientras que la vida se desmorona a su alrededor. MARE OF EASTTOWN explora el lado sombrío de una comunidad cerrada y muestra con autenticidad como las familias y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

“A black Lady Sketch show T2” (23 de abril, preestreno en HBO GO)

Es una serie de comedia original de HBO de media hora con sketches protagonizados por un elenco de cuatro mujeres afroamericanas y otras estrellas invitadas que interpretan a docenas de personajes dinámicos en una realidad mágica.

Documentales

“Sergio Mendes, In the key of joy” (27 de abril)

Una revisión al legado musical de Sergio Mendes, quien sigue siendo tan vital y relevante hoy como cuando irrumpió en escena con su grupo, Brasil ’66. Con un enfoque rico y de múltiples capas para la narración, el documental profundiza para revelar las fuerzas que dieron forma a su increíble recorrido.

Películas

“Twist” (1º de abril)

Primera película original de HBO Latin America Movies que se estrena en HBO GO luego de su paso por cines. Se trata de una película británica, una versión moderna de la novela de 1838 de Charles Dickens, “Oliver Twist”, considerada un clásico de la literatura. La historia reinterpretada y trasladada a un mundo moderno y contemporáneo, tiene lugar en el vibrante corazón de Londres, donde un grupo de astutos jóvenes estafadores planean el robo del siglo.

“Midway: batalla en el Pacífico” (3 de abril)

“Uno para todos” (9 de abril)

“Música, glamour y fama” (10 de abril)

“Mortal Kombat leyendas: la venganza de scorpion” (15 de abril)

“La isla de la fantasía” (17 de abril)

“La galería de los corazones rotos” (24 de abril)

“Palabras en las paredes” (24 de abril)