"Hightown", la nueva serie de Jerry Bruckheimer

Redacción medios

"Hightown" es una serie dramática confirma su estreno en Latinoamérica a través de la plataforma Starzplay.

Producida por Jerry Bruckheimer, quien ha ganado diez veces el premio Emmy y recordado por producir "CSI", "Piratas del Caribe", esta historia creada por Rebecca Cutter está ambientada en el icónico Cape Cod, y sigue el viaje de una mujer a la sobriedad, entrelazado con una investigación de asesinato.

Jackie Quiñones (Mónica Raymund), una fiestera agente del Servicio Nacional de Pesca Marina, ve su libre vida totalmente desbalanceada cuando descubre un cuerpo en la playa, otra víctima de la epidemia de opioides en Cape Cod. Como resultado de este trauma, Jackie da los primeros pasos para volver a la sobriedad, hasta que termina por convencerse de que depende de ella resolver el asesinato.

Ahora, estando en constante conflicto con el sargento Ray Abruzzo (James Badge Dale), un miembro abrasivo pero efectivo de la Unidad de Narcóticos Interagenciales de Cape Cod, Jackie comienza a caer en espiral.

Y ella no está sola. Ray también cae en espiral sin control, perdiéndose en la investigación. Las vidas de todos los que están conectados con este asesinato se estrellan y convergen, recordándonos cuán complicadas - y mortales - pueden ser nuestras adicciones.

"Hightown" se estrenará el domingo 17 de mayo por Starz en EE.UU. y Canadá, y por Starzplay en Europa y América Latina.

Otra serie que renovará la parrilla de esta plataforma es "The Great", que será transmitida en el segundo semestre del año.

Del escritor nominado al Óscar Tony McNamara por "La Favorita" (The Favourite), "The Great" es un drama satírico y cómico sobre el ascenso de Catalina la Grande, quien no era nadie y pasó a ser lamujer gobernante con el reinado más largo en la historia de Rusia.

Con la mención de algunos hechos históricos ocasionalmente, la serie está protagonizada por Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi y Belinda Bromilow.

Imagen de "The Great", protagonizada por Elle Fanning. Cortesía