Creada por Andrew Hinderaker (”Penny Dreadful”) y Jessica Goldberg (”Parenthood”), “Away” es una nueva producción de Netflix que explora el drama que viven los astronautas cuando deben dejar atrás todo lo que aman para embarcarse en una misión espacial.

“Para alcanzar las estrellas, a veces tenemos que decirle adiós a lo que más queremos”. Con ésta premisa se presenta Away, la nueva serie de Netflix protagonizada por Hilary Swank (Million Dollar Baby) en la que una aguerrida astronauta tendrá que dejar su vida y su familia atrás para tripular la primera misión internacional con destino a Marte.

Creada por Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) y Jessica Goldberg (Parenthood), Away es una nueva producción de Netflix que explora el drama que viven los astronautas cuando deben dejar atrás todo lo que aman para embarcarse en una misión espacial. Tal y como muestra el primer tráiler, no faltarán escenas en gravedad cero al estilo Gravity o Interestelar.

“Recuerden: cuanto más me alejo, más cerca estoy de volver con ustedes”, dice en el adelanto la protagonista Emma Green, una astronauta americana y ex integrante de la Mariana que lidera la primera misión a Marte.

Aunque es una líder testaruda y muy inteligente, Emma también es una entregada madre de familia que ha dejado atrás a su esposo y a su hija adolescente cuando más la necesitaban.

A medida que la expedición en el espacio se complica para todo el equipo, sus dinámicas personales y las consecuencias de estar lejos de sus seres queridos hacen que el viaje se haga cada vez más duro.

Mientras Emma surca el espacio, su marido (Josh Charles), un ingeniero de la NASA hará todo lo posible por educar a su rebelde hija adolescente (Talitha Bateman).

Away llegará a Netflix el próximo 4 de septiembre. Completan el reparto Mark Ivanir (The New Pope), Ato Essandoh (Altered Carbon), Ray Panthaki (Marcella), Vivian Wu (El último Emperador) y Melissa Ramirez.