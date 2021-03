History 2 y su programación especial para Semana Santa

Dentro de su oferta para estos días, el canal transmitirá producciones como “Yo Conocí a Jesús” y “Las Reglas de la Biblia”, así como los documentales “Fuera de la Biblia”, “El Código de Dios” y “El Santo Grial en América”.

History 2 tiene preparado un especial de Semana Santa en el que presentará estrenos en simultáneo para VOD y diferentes series que hablarán de las búsquedas del ser humano en la fe, profundizando en distintas religiones alrededor del mundo, así como los códigos con los que vivió el pueblo de Israel y entender cómo funcionaba la vida en el mundo antiguo.

“Buscando a Dios” es un registro en primera persona que exhibe el aventurado desafío de Jorge Said, periodista, director y productor chileno, alrededor del mundo siguiendo la ruta de las más grandes y masivas peregrinaciones religiosas de nuestro planeta, un recorrido a través de los más grandes movimientos espirituales y religiones del mundo en un momento de gran crisis existencial para el futuro de nuestra civilización.

Durante 10 meses, Said recorrió diferentes países acompañado de su cámara de video y llevó a cabo un viaje exigente, maratónico e incierto a las raíces de la búsqueda espiritual de la humanidad. Esto se tradujo en introducirse en áreas peligrosas y conflictivos, en culturas como las de Irak, Irán, China, India, Japón y Medio Oriente para registrar el fervor religioso de millones de seres humanos que buscan en la divinidad respuesta y sentido a sus vidas.

“‘Buscando a Dios’ fue el proyecto más ambicioso, el más difícil, el más elusivo de mi vida. Intentar plasmar en un formato televisivo un cuerpo doctrinario de miles de años que son los cimientos de nuestra civilización parecía una idea imposible y aún hoy lo es”, dice Jorge Said. “Más allá de las enormes diferencias culturales que existen, todas las religiones tienen un denominador común, que es está búsqueda de la compasión, de la ayuda a los seres humanos que sufren. Si todos nosotros entendiéramos más a otras culturas, a otras civilizaciones, muchos de los conflictos y de las cosas que estamos viviendo, no existirían “, añade Said.

La serie, de 10 episodios, muestra un recorrido inédito por las grandes peregrinaciones religiosas del mundo, las más masivas, las más impresionantes, las más fervorosas que se adentra en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, el sijismo, el taoísmo, el sintoísmo y el hinduismo, entre otras. Un registro en primera persona, a través de los más grandes movimientos espirituales y religiones del mundo en un momento de gran crisis existencial para el futuro de la civilización. Una serie de alto riesgo, grabada en algunas de las áreas más peligrosas del mundo para el periodismo y donde las filmaciones son sujetas a un férreo control.

“Una niña nepalesa me dijo: ‘todas las religiones son iguales, ¿por qué tú sigues buscando lo que hay en el budismo, el hinduismo, el cristianismo?’. Para mi ese encuentro fue algo absolutamente grandioso. ¡Cómo una niña de 15 años tenía más claro que nosotros que todas las religiones tienen aspectos que las unen en la búsqueda de respuestas a lo desconocido!”, contó Said.}

(Le recomendamos: George R.R. Martin firma un acuerdo de cinco años con HBO. ¿Hay futuro para “Juego de Tronos”?).

El Tíbet, Persia, Babilonia, Israel, Palestina y Tierra Santa, Cachemira, China Imperial, los Himalayas, la frontera con Pakistán son algunas de las geografías de alto impacto que animan esta hazaña heroica, actual y de gran impacto imposible de realizar hoy en un mundo después de una pandemia. Un mensaje de amor, compasión y esperanza frente al peligro de una sociedad ultra materialista. “

Este es un programa especial porque no se ha hecho y porque no se va a poder volver hacer porque como hoy el mundo ha cambiado a raíz del coronavirus es casi imposible que 150 millones de personas se puedan reunir en India o 30 millones en Irak. Un espacio así no se podría realizar en la actualidad , todas estas peregrinaciones han sido suspendidas por lo tanto fue la última oportunidad que tuvo un equipo audiovisual, en el mundo, de poder estar en estas decenas de peregrinaciones religiosas que son las conglomeraciones más masivas en la historia de la humanidad. Por lo tanto fue algo único que jamás tendremos la oportunidad de ver por lo menos en los próximos 10, 20 años”, concluye Said.

Con más de 30 años de experiencia como video-artista, Said es un director y productor chileno de TV y documentalista, la obra de Jorge Said incluye más de 100 comerciales, documentales y programas de televisión realizados para Estados Unidos, Francia, España, Canadá y Chile. Ha recibido decenas de comisiones internacionales para obras artísticas que se han exhibido en distintos festivales y muestras del mundo.

Su carrera comienza en 1986 al ganar el primer premio del VI Festival Franco Chileno de Video-Arte. Se ha desempeñado como productor y director de TVN, Canal13, Chilevisión, Televisión Española, Canal Plus, TF1, Univision y corresponsal en zonas de guerra para diarios y otros medios. Sus últimas series de TV son: “Reportero en Tiempos de Crisis” – Chilevisión Prime, 2016-2017, “Las Últimas Tribus” –Canal13 Cultura Prime,2017-2019 y “Buscando a Dios”–Canal13 Cultura Prime, 2018-2020. Hoy se encuentra preparando sus nuevas series “Las Lágrimas de la Tierra” y “El Mundo Post Corona”, “África Llora”, “USA al Límite”, “Quiero Quedarme Contigo”, Qatar 2022, Pasión, Sudor y Lágrimas” y “La Vuelta al Mundo en 80 Días”. Además, de las películas diarios de viaje “Tribus 5 Años Después” y “Buscando a Dios, la Nueva Era Comienza”, hoy en post producción.

History 2, además de esta producción latinoamericana que llegará a todos los hogares de América Latina en simultáneo, emitirá otras destacadas producciones como parte del especial de Semana Santa.

Asimismo se presenta la miniserie documental “Yo Conocí a Jesús”, y la serie “Las Reglas de la Biblia” y las producciones “Fuera de la Biblia”, “El Código Jesús” y “El Santo Grial en América”. “Yo Conocí a Jesús” estará disponible por 30 días en VOD y el resto de los contenidos del especial de Semana Santa estará disponibles en VOD por 120 días.

“Esta es una oportunidad única para llevarles a todos los hogares de América Latina el mejor contenido creado sobre Semana Santa, que incluye la producción original ‘Buscando a Dios’, una serie que presenta de manera objetiva, fascinante, interesante las distintas religiones y que a va a brindarles a los espectadores información y entretenimiento.”, explica César Sabroso, VP Sénior de Afiliados, Marketing y Comunicaciones A+E Networks Latin America.

Además, añade: “Este especial de Semana Santa quiere contribuir a la conversación sobre las diferentes religiones y filosofías para que dentro del hogar, y sobre todo en épocas de confinamiento, pueda generarse una discusión en familia, una conversación inteligente. De esta manera, History 2 les da el contenido y el contexto perfecto a nivel multipantalla”.

(Le puede interesar: “Obi-Wan Kenobi”, serie de Disney+ con Ewan McGregor como Maestro Jedi, comienza rodaje en abril).

“Yo conocí a Jesús” es una miniserie de ocho episodios que explora la vida de Jesucristo a través de una perspectiva particular: los personajes que estuvieron relacionados con él y que tuvieron un papel fundamental en su vida. Cada uno de los ocho capítulos está contado desde el punto de vista de las más importantes figuras bíblicas, que lo conocieron en primera persona y que incluyen a su madre la virgen Maria a su padre José, Juan El Bautista, Caifás, Judas, Poncio Pilato, María Magdalena y Pedro. Cada personaje lleva a los espectadores a través de una historia épica y emocional del hombre más famoso de la historia, desde su nacimiento, muerte y resurrección, representado a través de un relato ficcionado y combinado con entrevistas a importantes religiosos y expertos historiadores.

Por su parte, “Las Reglas de la Biblia” es una serie de seis episodios que descubre los códigos con los que vivió el pueblo de Israel y también por los que murió y que proporciona una ventana secreta para ver y entender cómo funcionaba la vida en el mundo antiguo. Esta producción explora las más de 700 reglas y leyes contenidas en las páginas de la Biblia, directivas que gobiernan casi todas las esferas de la actividad humana, desde el amor, la guerra, la comida y la bebida, el sexo, el trabajo, hasta cómo orar y qué ponerse.

Finalmente, History 2 presentará “Fuera de la Biblia”, un especial de dos partes que expone los enigmas prohibidos de la Biblia y secretos de los apóstoles; “El Código de Dios”, un especial de dos horas que muestra cómo la tecnología moderna revela códigos secretos de la Biblia, incluyendo uno que parece señalar la ubicación del Arca perdida; y “El Santo Grial en América”, documental que las pistas mientras los expertos utilizan estudios de erosión en la piedra rúnica y combinan símbolos en las ruinas templarias de toda Europa para respaldar esta teoría.

“History 2 es la única oferta de contenido cultural en la grilla. Y estamos muy contentos con esta oportunidad que nos está dando Brasil de abrir la señal y permitirnos llegar con este contenido único y poderoso a todos los hogares de Brasil en la tv paga”, cuenta Sabroso. Y concluye. “Estamos muy orgullosos del crecimiento que History 2 está teniendo no solamente a nivel de distribución en toda América Latina, con los recientes lanzamientos en México y la Argentina, sino también en performance, porque los ratings, rankings y ATS ha ido creciendo día a día, y eso nos emociona. Porque eso es una prueba real, fuerte y poderosa de que la gente, sobre todo en el confinamiento, quiere y necesita más contenido cultural. Existe la demanda y nosotros tenemos la mejor oferta”, añadió Sabroso.

“El Santo Grial en América”: en 1898, un granjero de Minessota encontró una piedra con misteriosos símbolos antiguos. La piedra fue descartada como un fraude. Pero ahora, nuevas evidencias sugieren que es real, y que demuestra que los Templarios descubrieron América y que trajeron con ellos su gran tesoro: el Santo Grial.

“El código de Dios”: detrás de puertas cerradas en San Petersburgo, Rusia se encuentra el Códice de Leningrado, el texto completo más antiguo del mundo de la Biblia hebrea. Debido a sus orígenes antiguos, es una versión más pura de la Biblia, que contiene palabras y caracteres perdidos en traducciones posteriores. Timothy Smith, un experto en antigüedades, cree que han encontrado un código intrincado escondido dentro de su texto, uno que puede no aparecer en traducciones posteriores. Este especial de dos horas lleva a los espectadores en un viaje por todo el mundo para descubrir si el código oculto es real. Si es así, ¿podría ser esta la verdadera palabra de Dios? Un código escrito en su propia obra divina. ¿Un plan maestro de historia? Se dice que el código apunta a una diversa variedad de eventos históricos desde el ascenso de Hitler a la amenaza de Corea del Norte e incluso puede apuntar a la ubicación de uno de los mayores tesoros de todos, el Arco perdido del Pacto.