History estrena "Proyecto Libro Azul", la serie sobre ovnis de Robert Zemeckis

* Redacción medios

History estrena con un doble episodio y en exclusiva para Latinoamérica Proyecto Libro Azul (Project Blue Book), la serie dramática que rompió récords de audiencia en Estados Unidos con un promedio de 3,4 millones de espectadores, convirtiéndose así en uno de los programas más vistos del cable.

Realizada por A+E Studios y con el ganador del Premio de la Academia y del Globo de Oro Robert Zemeckis, como productor ejecutivo (Forrest Gump, Volver al Futuro, Contacto), esta serie de diez episodios se basa en las verdaderas investigaciones ultrasecretas sobre los objetos voladores no identificados (OVNIs) y los fenómenos relacionados, realizados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 1952 a 1969.

Protagonizada por Aidan Gillen (“Game of Thrones”) y Michael Malarkey (“The Vampire Diaries”), Proyecto Libro Azul está inspirado en las experiencias personales del Dr. J. Allen Hynek (Gillen), un brillante profesor universitario reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para encabezar una operación clandestina (Proyecto Libro Azul) que investigó miles de casos, de los cuales más de 700 permanecen sin resolver hasta el día de hoy.

“Desde un principio estuve fascinado con la idea de ser parte del proyecto, porque está basada en investigaciones, informes e historias reales, y en personas que existieron de verdad. El hecho de que la compañía de Zemeckis esté detrás de su realización también me dio un impulso para afianzar la confianza que tenía en este proyecto, y ciertamente este era el tipo de personaje que buscaba interpretar, a diferencia de alguien frío y cínico, una persona de familia, cálida y positiva”, cuenta Gillen.

Cada episodio está basado en archivos de casos reales que combinan teorías OVNI con eventos históricos auténticos que tuvieron lugar en una de las épocas más misteriosas de la historia de los Estados Unidos. A lo largo de la temporada, de manera realista, se explorarán los sucesos documentados, como el incidente de Flatwoods Monster que tuvo lugar en West Virginia, el Gorman Dogfight de Fargo, Dakota del Norte, Lubbock Lights de Lubbock, Texas y el incidente OVNI Chiles-Whitted en Montgomery, Alabama, entre muchos otros.

De esta manera la serie profundiza en temas como la confianza, el instinto, las noticias reales frente a las noticias falsas y el encubrimiento del gobierno, extendiéndose entre el mundo de la ciencia y la exploración de lo desconocido. "Pocas veces he estado asociado con un proyecto que suponga una fusión perfecta de hechos históricos con entretenimiento extraordinario”, dijo Zemeckis. “Estamos agradecidos por el respaldo de A+E Studios y HISTORY a lo que, yo sé, será una serie fabulosa”, concluyo.

La serie también está protagonizada por Neal McDonough (“Arrow”, “Legends of Tomorrow”) como el General James Harding, un general confiado y perceptivo responsable de dirigir la nueva división de la Fuerza Aérea - Proyecto Libro Azul, Michael Harney ("Orange Is The New Black , "Soy Nero”) como el General Hugh Valentine, un general a veces críptico pero poderoso de la Fuerza Aérea de los EE.UU. que supervisa y vigila de cerca la nueva división del General Harding, Laura Mennell (“Watchmen”, “The Man in the High Castle”) como Mimi Hynek, la leal esposa del Dr. J. Allen Hynek y Ksenia Solo (Black Swan, "Lost Girl") como Susie Miller, una mujer elegante y atractiva con una confianza envidiable y cuyo encanto sigiloso va más allá de lo que se puede ver a simple vista.

“Project Blue Book” es una producción de A+E Studios en asociación con Compari Entertainment, una división de ImageMovers. Robert Zemeckis (Contacto, Volver al Futuro, Forrest Gump), Jack Rapke (Cast Away, Flight) y Jackie Levine (Allied, The Walk) son productores ejecutivos de Compari Entertainment. David O'Leary se desempeña como creador, coproductor ejecutivo y escritor, con Sean Jablonski ("Suits", "Nip / Tuck") como productor ejecutivo, escritor y productor ejecutivo. Barry Jossen se desempeña como productor ejecutivo.

Ya se encuentra en pre- producción la segunda temporada de esta interesante serie.